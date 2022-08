I Barcelonas ukendte landsbykvarter slipper du for turisthorderne

I Barcelonas Sant Andreu-kvarter er der ægte catalansk landsbystemning midt i storbyen. Her kan du gå i charmerende gader og opleve pladser med både historisk og futuristisk arkitektur uden at møde turister i flok. Og så kan du beundre et Gaudí-værk uden at skulle stå i kø.