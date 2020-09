Ny vandrerute på Bornholm: På to ben tværs over øen

Der står et får lige foran mig. Det tager ikke meget notits af mig, gumler bare på det tørre græs, der vokser i det kuperede og klippede landskab her neden for ruinerne af Hammershus. At det græsser lige ved siden af en stolpe, som er udstyret med et helt nyt og stadig skinnende piktogram af en vandrende mand, fjerner ikke dyrets opmærksomhed fra festmåltidet.

Piktogrammet er en af mange afmærkninger på Højlyngsstien. Den nyanlagte vandrerute, som snor sig fra det nordlige Bornholm ned gennem den såkaldt Grønne Bølge til Almindingen og videre mod sydvest gennem Paradisbakkerne og ender ved Årsdale på kysten.