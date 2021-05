Bornholm er kåret til Europas næstbedste vandredestination: Her er fire ture, du kan gå på en time eller to

Kyststien. Højlyngsstien. Stier i Almindingen, i Paradisbakkerne, på Hammerknuden og i mindre kendte sprækkedale og naturområder.

Bornholm lægger klippeø til masser og masser af vandrestier. Fra de kendte og de lange til de små og korte, som man i nogle tilfælde næsten skal være lokal for at kende til. Alle med det til fælles, at de snor sig gennem øens smukke natur.

Og netop naturen er noget af det, der gør vandring på Bornholm så populært. Ikke kun blandt danskere – et stort tysk vandremagasin har netop kåret Bornholm til Europas næstbedste vandredestination, kun overgået af Gran Canaria.

Bornholms vilde natur og flere etablerede længere ruter gør det oplagt at tage på decideret vandreferie, men man kan også sagtens opleve naturen på øen uden at være afsted med telt og trangia og med et mål om mange kilometer i benene.