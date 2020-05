Kør på to hjul rundt til Bornholms skjulte perler

Der er ingen grund til at flokkes med alle andre ved de kendte attraktioner på øen i Østersøen, for der er en rig natur og masser af fristelser at boltre sig i.

Randkløve Skårs 16 meter høje granitvæg står stejlt op som en imponerende skulptur, en kæmpe kløft, der er som skåret ned ved den bornholmske østkyst. Men det er ikke for at beundre stedets vilde skønhed, at Kristina Young lægger nakken tilbage og dækker for solen med sin hånd.