3. Taco. Vær denne South Beach-guide utro, og tag en vogn til Taco 222, en lille køretur mod nord. Tacobiksen er talk of the town i øjeblikket.

2. Kom tidligt. Dørpolitikken er striks på de fleste klubber. Kom tidligt, hvis du vil være sikker på at klare den forbi det forjættede velourreb, i særdeleshed hvis du er af hankøn og kommer i flok.

1. Gå rundt. Planlægger du at tilbringe ferien primært på South Beach, så undlad at leje en bil. Parkering er tæt på umuligt, og hotellerne tilbyder kun valet parking til ca. 50 dollars pr døgn. Det er meget billigere at tage en Uber, hvis turen går væk fra stranden.

En weekend i: Miamis South Beach er på toppen lige nu South Beach er et sydende inferno af fest og farver, dyre designerhoteller og smuk art deco-arkitektur, blingbling og progressiv samtidskunst. Det er bydelen, der aldrig står stille, og hvor man skal være på tæerne for at finde det nyeste insted.