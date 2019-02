Fire specialmuseer i New York: Find vej til udbryderkongen Houdinis tricks og Louis Armstrongs baghave

Fakta

Sådan kommer du til New York

Flybilletter: Ualmindelig mange flyselskaber flyver til New York fra Københavns Lufthavn eller store byer i vores nabolande. Hvis man er ligeglad med rejsetiden, kan man få en returbillet helt ned til 2.500 kr. Vil man gerne rejse direkte, er det mere normalt med fra 3.500 kr. og op, alt afhængig af i hvor god tid du bestiller.

Rejseportaler: Man kan selvfølgelig gå ind på hvert enkelt flyselskabs hjemmeside som for eksempel Norwegian og SAS og købe billetterne der, men det er tidsbesparende at få sig et overblik over priserne i databaserne momondo.dk eller flybillet.dk.

Længere ophold: Hvis man er dansk turist og skal rejse til USA i mindre end tre måneder, skal man ansøge om et såkaldt ESTA-bevis. Det gør man lettest på den amerikanske ambassade i Københavns hjemmeside: https://dk.usembassy.gov/visas/, hvor det koster 90 kr. ESTA-beviset kan bruges i to år efter godkendt ansøgning. Lad være med at købet det på andre hjemmesider hos mellemhandlere, hvor prisen er langt højere.

Vis mere