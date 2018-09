Hoteltjek: Byens grønne oase har udsigt over San José Blomster og træer gror på toppen af det lille boutiquehotel ’Hotel Presidente’, hvor man med et koldt glas vin i hånden kan nyde udsigten over San Josés gamle bygninger. Bag murerne fortsætter charmen i alt fra indretningen til det imødekommende personale og den overdådige morgenmadsbuffet.

Hele byen er dækket af et orange skær, mens solen langsomt daler bag kirketårnene i San José. På den lille tagterrasse på toppen af Hotel Presidente stråler de lilla, røde og gule blomster, når solen rammer deres tynde blade.

Foran mig står et koldt glas hvidvin, og fra højttalerne flyder langsomt guitarspil. Et par drikker cocktails serveret i krystalglas.

»Sikke et sted«, siger den midaldrende kvinde med en blød britisk dialekt til sin mand. Hun har stadig kameraet hængende om halsen efter dagens sightseeing i Costa Ricas travle hovedstad, San José.

Terrassen er prikken over i’et på et hotel, der betager fra det øjeblik, man sætter foden inden for døren.

Foto: Maria Skjødt 26 procent af Costa Rica er nationalpark og fredede områder, og økoturismen har stor prioritet i det mellemamerikanske land. Det grønne kommer også hele vejen ind i Hotel Presidente allerede ved indgangen til hotellet.

Indretning

En grøn mur møder dig som det første, når du træder ind på Hotel Presidente. Her danner en væg dækket af planter bagtæppe til den trappe, som leder til receptionen.

Blotlagte metalspær, sildebensparket og en stilfuld indretning byder velkommen. I hvert hjørne af den store lobby er der små finurligheder, der gør, at man ikke kan undgå at blive fascineret af det smukke rum.

Foto: Maria Skjødt Sildebensparket og blotlagte metalspær gør receptionsområdet stilfuldt

Indretningen på værelserne er mere simpel med enkle hvide overflader og et sofistikeret hovedgærde i træ. Værelset er rummeligt med et lille bord og stole placeret foran de store vinduer. Sengene er brede og gode, og rengøringen er pletfri.

Foto: Maria Skjødt Værelserne er modsat receptionen helt enkle

Beliggenhed

Med udsigt til byens kendteste bygning, det nationale teater, og flere kirkespir kunne hotellet ikke være mere ideelt placeret i San Josés gamle bydel. Faktisk ligger det så centralt, at da John F. Kennedy besøgte San Josés teater i 1963 på samme tid, som hotellet blev bygget, spekulerede de lokale i, hvorvidt bygningen var til ære for ham. Derfor pegede de på konstruktionen, mens de råbte »el presidente«, hvilket forklarer hotellets navn.

Faciliteter og service

»Buenos días, Maria«, hilser receptionisten mig smilende, da jeg få timer efter at have tjekket ind går gennem receptionen. Receptionisterne er imødekommende, taler flydende engelsk og kan hjælpe med alt fra at arrangere aktiviteter i byen til at sørge for det beskidte vasketøj.

Hotel Presidentes tagterrasse er hjemsted for den smagfulde bar og tapasrestaurant Azotea 7, som serverer lækre små retter, der smelter på tungen, samt flotte cocktails og kolde vine. De krydrede asiatiske kødboller vil jeg længe huske som nogle af de bedste, jeg har smagt.

Morgenmadsbuffeten er en oplevelse for sig. Her er en omeletstation, frisklavede pandekager og alt, hvad man kan drømme om af pålæg til det friskbagte brød. Man kan presse sin egen juice, og hjemve kan kureres med havregrød. Udvalget af ris- og nudelretter er også stort.

Der er wi-fi på hele hotellet, som virker upåklageligt.



Konklusion

Politiken boede på et superiorværelse med to dobbeltsenge og et lille siddehjørne med bord og stole for 860 kroner per nat, inklusive morgenmad. Prisen er relativt høj for et hotelværelse i Costa Rica, men hotellet føles alligevel som et fund til prisen. Vi prøver i hvert fald allerede nu på at finde på undskyldninger for igen at besøge San Josés grønne oase.