Analytiker: SAS ser overraskende dystert på fremtiden

Luftfartsselskabet SAS' udmeldinger for fremtiden er mere dystre, end man kunne have forventet.

Det mener Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank, efter at SAS tirsdag har offentliggjort sit årsregnskab.

Her præsenterede SAS et fornuftigt resultat med et milliardoverskud. Men høje brændstofpriser kan give udfordringer fremadrettet, lyder det fra selskabet.

»Jeg må sige, at SAS er mere forsigtige og defensive, end jeg havde regnet med«, siger Jacob Pedersen.

SAS sætter ikke tal på det ventede resultat for næste år, men fortæller alene, at der ventes et 'positivt' resultat.

»Når jeg sidder med tallene og regneark og lægger det hele sammen, så ser jeg ikke et så kæmpestort indtjeningsfald, som SAS' prognose kan indikere«, lyder det fra aktieanalysechefen.

SAS meddelte tidligere, at regningen for brændstof i 2019 vil stige med mellem 1,5-2 milliarder svenske kroner.

Det skyldes de stigende oliepriser i 2018, på trods af at priserne er faldet markant den seneste måned.

Jacob Pedersen forventer ikke, at udviklingen kommer til at betyde de store prisændringer for SAS' kunder.

»Det kræver naturligvis, at brændstofpriserne er, hvor de er nu. Men hvis vi kommer op på et højere niveau end for en måned siden, kan kunderne komme til at æde regningen«.

»Det er i hvert fald det, som de store selskaber lægger op til«, siger han.

I regnskabet oplyser SAS, at man leverede en omsætning på 44,7 milliarder svenske kroner, svarende til 32,6 milliarder danske kroner.

Det er til sammenligning omkring cirka to milliarder svenske kroner mere end sidste år. På bundlinjen kan selskabet glæde sig over et plus på 2 milliarder svenske kroner. Sidste år lød resultatet på 1,7 milliarder svenske kroner.

»Det er et stærkt resultat, som er med til at understrege, at SAS har lagt krisen bag sig«, siger Jacob Pedersen.

ritzau