Det kan være ret klaustrofobisk: Skråt op gennem Norges gamle hemmelighed

Da vi står på parkeringspladsen i 1.100 meters højde, er det ikke svært at forstå, at det kolossale fjeld Gaustatoppen gennem flere hundrede år har tiltrukket først malere og siden vandreglade turister – eller ‘lystrejsende’, som de blev kaldt tilbage i 1800-tallet. Det er ganske simpelt en imponerende tinde, der troner over os i sollyset, og som vi har kunnet iagttage gennem hele ugen, mens vi har fornøjet os på Gausta Skisenter.

Hvad der til gengæld er svært at forstå, er, at der inde i fjeldet befinder sig en flere kilometer lang togbane, Gaustabanen, der skal bringe os over 600 højdemeter op til toppen af fjeldet. Og det bliver ikke mindre spektakulært af, at den bane, som de lokale troede skulle booste deres turistmagnet, i stedet de første 50 år blev et uundværligt hjælpemiddel til at fragte udstyr og mandskab op til et tophemmeligt Nato-område, som menigmand den dag i dag ved ganske lidt om.

Aviserne kunne i 1950’erne berette om et fantastisk projekt med en bane midt i fjeldet, der skulle sikre yderligere turisme til Gaustatoppen og give de skiglade nordmænd mulighed for at stå på ski ned uden først at tage den lange gåtur op. Men forsvaret og Nato havde andre planer med projektet. I kraft af sin placering og højde er Gaustatoppen nemlig et fremragende sted for radiokommunikation, og det var ikke kun vejrvarslinger, fjernsyn og radio, som kunne få gavn af den høje placering.

Foto: Nikolaj Lauta Gausta skicenter vil gerne genetablere VM-løjpen fra 1939 fra Gaustatoppen. Foreløbigt må man dog benytte alternative ruter ned fra toppen.

I skyggen af den kolde krig og grundet Norges placering og fælles grænse med Sovjetunionen fandt det norske forsvar og Nato også fjeldtoppen attraktiv. Så attraktiv, at togbanen op gennem fjeldet gik fra at være et fællesprojekt, der skulle gavne både forsvar og turisme, til at blive et afspærret område for avanceret militærkommunikation uden adgang for turister.

Efter mere end 50 år og midtvejs i en afvikling af den kolde krig fik turisterne adgang. I 2010 åbnede banen for omverdenen, således at vi i dag kan stige om bord i de gamle originale vogne fra 1950’erne, der for kapacitetens skyld er suppleret med nyere kopier, så det er muligt at fragte 70.000 besøgende årligt gennem fjeldet op til den flotte udsigt.

Vi går om bord i den horisontale bane, der kører os 850 meter direkte ind i fjeldet. Herefter er der omstigning via en lille trappe, og vi er klar til næste etape. Den består af en over 1 km lang kabelbane med et blåt og rødt vognsæt, som er forbundet med et kraftigt stålkabel. Princippet er enkelt: Når det ene vognsæt kører turen op gennem fjeldet, kører det andet ned. Og op og ned går det, for med en stigning på 39 grader opnår man på de cirka fem minutter, turen tager, en højdeforskel på 670 meter.

Fakta Turen til Gaustabanen Klimaaftryk tur-retur: Bil: 198 kg CO 2 per bil (divider med antal personer i bilen på rejsen, og udregn klimaaftryk per person). Tog/bus: 61 kg CO 2 per person Privatforbrug: En dansker udleder i snit 17.000 kg CO 2 per år. Forstå tallene, udregn selv dit aftryk, og se, hvordan du kan klimakompensere, på www.politiken.dk/klimaberegner Gaustabanen ligger 2,5 timer med bil fra Oslo, få kilometer fra skisportsområdet Gausta Skisenter. Hovedvej 651 ryddes ikke om vinteren fra Tuddal, så ankom fra nord via Rjukan. Fjellbussen kører fra fra Rjukan til Gausta Skisenter og Gaustabanen. Der er også ekspresbus mellem Oslo og Rjukan.

Gaustabanen har plads til 25 personer på hver tur ind i fjeldet. Når banen er åben, er der afgang hvert 15. minut. Tjek for åbningsdage, tider og priser på Gaustabanens hjemmeside. Påklædning: Selv når det er sommer og varmt på P-pladsen, kan det være småkoldt og blæsende på toppen, så hav varmt og vindtæt tøj med uanset årstiden. Vis mere

Hvis man ikke har klaustrofobiske tendenser (det kan godt virke en anelse smalt og trykkende i gangene derinde midt i fjeldet), kan man spice den ellers hyggelige tur op med at grunde over, hvordan man på den ensporede bane skal passere det andet vognsæt, der har retning direkte ned mod os. Men banen har jo kunnet fungere siden 1950’erne. I sidste øjeblik bliver banen midtvejs tosporet, så de to vognsæt kan passere hinanden.

Vel oppe vandrer vi de 110 meter gennem tunnellen ud i det fri, og det er en historisk vandring omgivet af billeder af kendte mennesker, der har besøgt Gaustatoppen, da det var Nato-område. Nogle mere specielle end andre. Der er sort-hvide billeder af den første israelske premierminister, Ben-Gurion, Nato-generaler i stiveste puds, den norske kong Olav V og en nigeriansk forsvarsminister i afrikansk kjortel.