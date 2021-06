Danskerne siger ja tak til nattog, men er det overhovedet et alternativ til flyrejse?

Det er måske drømmen om at duve ud i natten med Månen lysende ned på vidtstrakte marker uden for togvinduet, mens nattogets rytmiske rumlen får dig til at falde til ro. Eller måske er det behovet for at nedsætte ens personlige CO 2 -udledning på rejser efter mange års flyvninger på kryds og tværs af Europa.

Under alle omstændigheder ser det ud til, at danskerne er villige til at benytte de nattogsmuligheder, der vil være fra Danmark de kommende år, efter at nattog på danske skinner har været fraværende siden 2014.

I en undersøgelse blandt 1.141 respondenter foretaget af Megafon for Politiken og TV 2 , svarer 52 procent, at de helt sikkert vil rejse med nattog eller vil overveje at rejse med nattog, når det igen er muligt.