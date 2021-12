Spanien planlægger fem nye nattogsruter

Der planlægges, pusles og drømmes om kommende nattogsruter over hele Europa i øjeblikket. Senest i Spanien, hvor parlamentet nu har meldt ud, at der skal afsættes i alt 500.000 euro (cirka 3,7 millioner kroner) på den nye finanslov til at undersøge mulighederne for et spansk og internationalt net af nattog. Drømmen er to internationale ruter til henholdsvis Lissabon og Paris samt tre indenrigsruter.

Pau Noy, spansk medlem af foreningen Back-on-Track, der blandt andet arbejder for nattogets genkomst i Europa, er naturligvis positiv over for udmeldingen.