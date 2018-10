Hjerneforsker, professor og musiker Peter Vuust: Musik får os til at arbejde bedre sammen Hvorfor er der så mange ting, der bliver nemmere, når musik kobles på? Måske er det fordi, at musik er socialiserende, får os til at arbejde bedre sammen, gør os i bedre humør og mere klar til at løse en opgave. Undersøgelser viser, at rytmisk træning endda har vist sig at hjælpe på ordblindhed.

Mellem små figurer, der forestiller hjernens opbygning, og porcelænsudgaver af komponisterne Joseph Haydn og Robert Schumann byder Peter Vuust velkommen på sit kontor, der kan deles i to:

På den ene side en computer, en plakat med forskellige humoristiske afbildninger af hjernen og en tungt læsset reol med fagbøger, knæk, æselører og farvede lapper, på den anden side et rødt Nord Stage-keyboard og plakater af blandt andre Miles Davis og andre musikidoler.

Peter Vuust er en internationalt anerkendt hjerneforsker, jazzmusiker og professor ved Det Jyske Musikkonservatorium. Til daglig veksler den 56-årige aarhusianer mellem flere forskellige poster: Den ene dag sidder han på sit kontor på Aarhus Universitetshospital på Nørrebrogade, hvor han er leder af Aarhus Universitets grundforskningscenter Center for Music in the Brain, har omkring 40 ansatte under sig, og derudover er professor på Institut for Klinisk Medicin ved AU.

Den anden dag er han professor på konservatoriet.

Den tredje dag udøver han sin passion som både komponist og hyppigt optrædende bassist. Og derudover er han en efterspurgt foredragsholder, for han er en af de personer i Danmark, der ved allermest om, hvordan musikken og hjernen arbejder sammen og har sidste år udgivet bogen ’Musik på Hjernen’ om netop samme emne.

Peter Vuust fortæller, at når man spiller musik, er der en masse områder af hjernen, der er aktive. Det centrale her handler om motorik og kreativitet.



»Musik er en slags rundtur i hjernen. Når man spiller musik, bruger man sin motorik. Det vil sige, at hele det motoriske system, der fylder fantastisk meget af hjernen, er på overarbejde«, siger Peter Vuust.



Foto: Louise Herrche Serup Psykologiske egenskaber kan være svære at teste. Men 1 ud af 10.000 mennesker har den ifølge Peter Vuust »vanvittige egenskab« absolut gehør – altså at man kan spille en tone på et klaver for en person, der har ryggen til, og vedkommende derefter kan sige »jamen, det er da et as«.

Når forskere har skannet folk, kan man se, at der er forskel på det motoriske system hos musikere og ikkemusikere. Men kreativiteten sidder ikke noget bestemt sted i hjernen, og det er en udfordring, når den skal undersøges.



»Kreativitet er fantastisk svært at forske i som hjerneforsker, for kreativitet indebærer næsten, at det foregår på forskellige måder for forskellige mennesker, i hvert fald i et vist omfang. Poul McCartneys måde at være kreativ på er for eksempel nok meget forskellig fra den måde, Bach var kreativ på«, siger forskeren.

Alligevel har videnskaben forsøgt at forske i kreativiteten på den måde, der er lettest: nemlig gennem improvisation. Her er der to typer kreativitet, man kan teste for: divergent og konvergent tænkning. Divergent tænkning handler om at bruge sin kreativitet til at liste så mange ting som muligt, ’en tænk ud af boksen-tanke’, for eksempel hvor mange ting kan man bruge en papirklips til? Konvergent tænkning handler om at finde den bedste løsning til et bestemt problem, forklarer Peter Vuust.

På en konference forrige år viste resultatet af nogle forsøg, at hvis en person var god til at improvisere i musik, så scorede personen typisk også højt på den divergente test i modsætning til dem, der var dårlige til at improvisere.



»Det kunne jo tyde på, at der var en sammenhæng mellem de to ting. Det behøver ikke at betyde, at fordi man lærer at spille på et instrument, så bliver man også god til den anden ting. Men der er en sammenhæng«, siger Peter Vuust.

Hvis man vil spille et instrument, plejer forskerne at sige, at man skal starte omkring seks-syvårsalderen. Og hvis man skal blive god til at improvisere, skal man også i gang med det tidligt. For det at improvisere er også noget, der skal rodfæstes i hjernen, og det tager tid, fortæller Peter Vuust.

Kan musik forbedre indlæringsevnen?

I 1993 lykkedes det den californiske professor og forsker Frances Rauscher at udgive en ganske lille artikel i det prestigefyldte videnskabelige tidsskrift Nature. Rauscher havde spillet Mozart for nogle collegestuderende i USA, og da de studerende kom ud, foretog hun en intelligenstest på dem. Her så hun, at de scorede højere, hvis de havde lyttet til Mozart, end hvis de havde siddet i stilhed eller lyttet til afslapningsmusik. Artiklen gik verden rundt og blev lynhurtigt til, at ’Mozarts musik og kun Mozarts musik gør dig klogere’, fortæller Peter Vuust.

Staten Kansas bevilgede 300.000 dollars til Mozart-lytterum i børnehaverne. Så kunne de små poder gå ind og lytte til Mozart, og når de kom ud, skulle de så være klogere. Men – for der var et men:

»Man har siden forsket rigtig meget i det her, og at lytte til Mozart gør dig ikke en skid klogere, men det gør dig i bedre humør og mere klar til at løse en opgave. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvad det er for noget musik. Der er også nogle, for hvem det virker bedre at få læst en historie op«, siger Peter Vuust.

Mange undersøgelser viser, at der er en sammenhæng mellem, hvor højt du scorer i musikalske tests og i tests for andre kognitive egenskaber. Sidste år gennemførte Peter Vuust og hans kolleger en undersøgelse på 20.000 skolebørn kaldet ’Masseeksperimentet’. Her blev børnene udsat for en såkaldt arbejdshukommelsestest, hvor man for eksempel skulle holde telefonnumre i hovedet og gøre noget med dem, og forskellige musikalske tests, hvor de for eksempel skulle klappe rytmer.



»I ’Masseeksperimentet’ kunne vi se, at der er en klar sammenhæng mellem, hvor gode børnene er til deres musikalske tests, arbejdshukommelsestest og deres alder. Men vi kan ikke sige, om der er en årsagssammenhæng eller ej«, siger Peter Vuust.

Transfereffekten – altså at man ved at spille musik bliver bedre bogligt – er dog ikke et brugbart argument for at have musik i uddannelserne, mener forskeren. Men der er mange andre gode argumenter, man kan bruge. Det første er, at musikken er vigtig i sig selv. Den verdenskendte naturforsker Charles Darwin ville sige, at der må være en biologisk grund til, at vi har musik. Herefter kan man komme op med tre gode grunde, forklarer Peter Vuust:



»Den ene er transfereffekten. Det tror vi dog ikke meget på, for der er masser af mennesker, der kan overleve fint og være totalt tonedøve og ikke få noget ud af musik«.