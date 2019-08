Medarbejder på Sjælsmark: Lad børnene blive her

Børnene på Sjælsmark

Regeringen har besluttet, at børnefamilierne skal ud af Sjælsmark. Hvor mange børn, det helt præcist drejer sig om er usikkert. Det sidste officielle tal er fra april. Dengang boede der 153, men ifølge foreningen Sjælsmarks Venner er en del familier rejst til andre lande i løbet af foråret og sommeren for at forsøge at få asyl der.