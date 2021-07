OL-døgnet: Anne-Marie Rindom er på OL-guldkurs

Sejlsport. Anne-Marie Rindom rykker op på førstepladsen og ligger nu til guld. Det sker efter femte og sjette af de sidste ti sejladser i kvindernes Laser Radial ved OL i Tokyo. Guldkursen fortsætter torsdag.

Bordtennis. Jonathan Groth er færdig ved OL. Det står klart efter et nederlag i fire sæt i tredje runde til den 14. seedede franskmand Simon Gauzy. Danskeren var på forhånd klar over, at det ville blive svært at slå franskmanden: »Jeg tror, at jeg har tabt fire gange til ham på 18 måneder under corona, så spillemæssigt har han ligget svært til mig tidligere«, sagde Groth inden mødet.