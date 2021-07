OL-døgnet: Anne-Marie Rindom sætter en tyk streg under, at hun har kurs mod OL-guldet

Sejlsport. Et af Danmarks helt store medaljehåb Anne-Marie Rindon cementerede sin førsteplads i torsdagens første af to sejladser over for de nærmeste konkurrenter i Laser Radial-konkurrencen. Danskeren endte som nummer to på trods af en startplads som 10’er. Med tre sejladser tilbage af de indledende ti er hun i spidsen med 14 point ned til andenpladsen fra Sverige, Josefin Olsson. Der venter endnu en sejlads mere i dag.

Roning. Sverri Nielsen er klar til at kæmpe om medaljer efter at han blev nummer 2 i sin semifinale i singlesculler. Færingen, der repræsenterer Danmark ved OL, fik en dårlig start, men han roede sig op fra femte- til andenpladsen, hvilket var nok til en finaleplads, da de tre bedste gik videre. Finalen i singlesculler afholdes fredag morgen kl. 02.45 dansk tid.