Håndbold: Den fynske knægt, de kaldte verdens bedste

Lige nu har han kun håndbold i hovedet. Ikke andet end håndbold.

»Jeg kan ikke rumme andre ting«, betror han Politiken, da vi ringer til ham for at fortælle, at han, den 21-årige Lasse Møller, der livet igennem har taget næring til sig på Sydøstfyn – og som er professionel i hjemstavnsklubben GOG – er nomineret til Politikens pris, ’Årets Fund i dansk idræt 2017’, landets ældste idrætspris.

Det har været et hektisk år for fyren fra Gudme. Fuld tryk på i alle måneder, ikke plads til nogen ferie, ikke overskud til studier eller nogen form for uddannelse.

Et brændt straffekast

I begyndelsen af året kæmpede venstrebacken Lasse Kjær Møller for at sikre GOG en vis europæisk succes, sideløbende med et ligaslutspil, der skulle føre klubben frem til medaljekampe.

Da sommeren kom, gjaldt det U-landsholdet, som han brugte al sin tid på – efterfulgt af en VM-slutrunde i Algeriet, hvor Lasse Møller havde den absolutte hovedrolle i selve VM-finalen.

Foto: Nanna Navntoft Lasse Møller stormer frem i karrieren - og nu er det store håndboldtalent fra GOG blandt de nominerede til landets ældste idrætspris: Årets Fund

Her var han spilleren, der længe holdt Danmark på guldkurs mod Spanien. Men han var også spilleren, der brændte det straffekast ved uafgjort efter spilletidens udløb, som kunne have givet Danmark den VM-titel, som Spanien endte med at snuppe.

Foto: Nanna Navntoft Lasse Møller beskrives som et meget sjældent talent, der kan næsten ufatteligt meget med en håndbold.

Bedst af de bedste

Alligevel blev Lasse Møller kåret som turneringens bedste venstre back og som VMs mest værdifulde spiller. Eller sagt på en anden måde – verdens bedste U-spiller.

Og da han var tilbage i Danmark, blev VM-sølvmedaljen suppleret med en udtagelse til A-landsholdstruppen – foretaget af landstræner Nikolaj Jacobsen, der selv har en smuk fortid i det fynske landsbysammenrend.

Selve debuten kom i efteråret i den elegante arena i Århus mod Polen.

Ny, men ikke fremmed

»De mere garvede landsholdsspillere tog godt imod mig og fik mig til at føle mig hjemme. Men flere af dem havde jo også spillet sammen med min far hjemme i GOG (ekslandsholdsmålmanden Bent Møller, red.), så jeg var ikke helt fremmed«, fortæller Lasse Møller.

Han fortæller også, at der er et både fysisk og taktisk spring fra U-holdet til det voksne landshold – at det hele er mere ’overvejet’.

Foto: Nanna Navntoft Født og opvokset på Sydøstfyn - og en barndom, der delvist blev tilbragt i Gudme-Hallerne, hvor Lasse Møller på alle leder og kanter var omgivet af sin håndboldbegejstrede familie.

Født og opvokset på Sydøstfyn - og en barndom, der delvist blev tilbragt i Gudme-Hallerne, hvor Lasse Møller på alle leder og kanter var omgivet af sin håndboldbegejstrede familie. Foto: Nanna Navntoft

Det kræver lidt af en omstilling, mener han. Ja, i det hele taget tager det tid at blive en af de bedste, og derfor havde og har Lasse Møller – selv om han er blev udtaget til EM-bruttotruppen – ingen forventninger om at komme med til EM-slutrunden i Kroatien i næste måned.

»Slet ikke«, siger han, »pladserne er optaget. Men jeg har da mine drømme, og en af dem er at blive fast mand på landsholdet med tiden. Og da jeg synes, at jeg udvikler mig som spiller, så tager jeg også de nødvendige skridt i retning af at realisere landsholdsdrømmen. Jeg tror på, det bliver til virkelighed«.