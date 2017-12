Årets Fund og verdensmester i cykling: »Det er jo næsten dårligt, hvis ikke jeg vinder igen« Vinderen af Årets Fund 2017, cykelrytteren Mikkel Bjerg på 19 år, vil genvinde U23-VM i enkeltstart i 2018 og siden etablere sig i verdenseliten.

Tid er en pudsig størrelse. For følelsen af passeret liv varierer så voldsomt, alt afhængig af hvilket perspektiv det optræder i. Tag nu for eksempel et minut og seks sekunder. I et menneskeliv er det oftest bare en parentes, i en nattesøvn er det alt for lidt, i musik er det sjældent meget mere end et vers og måske et omkvæd, men langt fra en hel sang.

Vindere i årtusindet 2017: Mikkel Bjerg, cykling 2016: Kasper Dolberg, fodbold 2015: Simone Tetsche Christensen, BMX 2014: Marie Thusgaard og Ida Marie Baad, sejlsport 2013: Emma Aastrand Jørgensen, kajak 2012: Thorbjørn Olesen, golf 2011: Mie Ø. Nielsen, svømning 2010: Viktor Axelsen, badminton 2009: Rikke Møller Pedersen, svømning 2008: Morten Jørgensen, roning 2007: 4.000-meter-holdet (Jens-Erik Madsen, Casper Jørgensen, Michael Mørkov og Alex Rasmussen), banecykling 2006: Nicklas Bendtner, fodbold 2005: Daniel Agger, fodbold 2004: Caroline Wozniacki, tennis 2003: Jonas Høgh-Christensen, sejlsport 2002: Mads Rasmussen og Rasmus Quist, roning 2001: Christian Poulsen, fodbold 2000: Rasmus Henning, triatlon Vis mere

Og så er der enkeltstarten. I den ædle cykeldisciplin er et minut seks sekunder en historisk stor margin til nummer to ved U23 VM, og manden bag den fantastiske bedrift ved mesterskabet i Bergen var Mikkel Bjerg. 19 år gammel, førsteårsrytter i den aldersklasse – og i går kåret til Årets Fund i dansk idræt. Ung og kæk pedaltrampede han de meget ældre konkurrenter så eftertrykkeligt på plads, at resultatet vakte stor opsigt i den internationale cykelverden. Og i Danmark.

»Det var stort. Når jeg ser på U23 VM næste år, altså... Det er jo næsten dårligt, hvis ikke jeg vinder igen«, udbryder Mikkel Bjerg, før han tæmmer sig selv en smule:

»Men jeg prøver at fjerne presset fra mine skuldre ved bare at tage tingene, som de kommer, og fokusere på at forbedre mig inden for de områder, der skal til for at blive rigtig god«.

Evnen til at gå i trance

Alligevel tilstår han gerne, at det betyder noget for ham at præstere så godt i så ung en alder.

»Tidligere på året var mit hold på træningslejr, og der sagde jeg, at jeg troede, jeg kunne være med blandt de bedste. Svaret fra nogle af de lidt ældre ryttere var, at jeg var en arrogant lille nar«, siger Mikkel Bjerg og griner lidt, før han fortsætter:

»Det tog jeg til mig. Jeg lærte at blive lidt mere formel og ydmyg omkring det hele. Men nu står jeg så her... Og jeg synes egentlig, at det er gået meget godt«.

Jeg går nærmest ind i en trance, inden jeg kører

Ja, bevares. Kort efter VM-guldet i Norge slog han også Ole Ritters 33 år gamle danske timerekord markant. Men cykellegenden nåede ud på 48,879 kilometer i 1974, drønede unge Mikkel Bjerg 52,311 km på cykelbanen i Odense – det femte bedste resultat, der nogensinde er registreret i verden.

»Jeg tror især, at det handler om min evne til at fokusere rigtig meget på ét løb. Jeg har gjort det på min egen lidt atypiske måde ved ikke at køre nogen landevejscykelløb i en god måned op til VM for at få lagt en god base til træningen og fokusere tankerne på det løb, der kommer. Og så går jeg nærmest ind i en trance, inden jeg kører. Det er lidt mærkeligt, og jeg kan næsten ikke forklare det«, siger Mikkel Bjerg.

Vil fokusere på enkeltstarten

Fra næste år har de gode resultater sikret ham et liv som professionel cykelrytter på holdet Hagens Berman Axeon fra USA. Der skal han fortsat fokusere på kampen mod klokken. Ridtet om tiden.

»De har givet mig plads til at gå i den retning, som jeg gerne vil, så længe jeg bliver ved med at levere resultater til deres navn. Lige nu er det mest enkeltstarten, for det ved jeg, at jeg kan finde ud af. Det er lidt det sikre valg. Men jeg kan også køre efter de mindre etapeløb, sådan noget som Danmark Rundt, hvor enkeltstarten betyder meget. Det er et stort mål for mig næste år«, siger talentet, der har Bradley Wiggins som sit store idol.