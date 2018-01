Årets Sportsnavn 2017: Viktor Axelsen var ikke til at komme uden om Tom Kristensen optaget i dansk idræts Hall of Fame.

Badmintonspilleren Viktor Axelsen var ikke til at komme uden om i kåringen af Årets Sportsnavn 2017.

Årets Sportsnavn Kåret siden 1991 Det er Danmarks Idrætsforbund og Jyllands-Posten, der står bag kåringen af Årets Sportsnavn. Kulturministeren og Team Danmark sidder også med i komiteen, der kårer vinderen. 2016: Pernille Blume, svømning 2015: René Holten Poulsen, kajak 2014: Camilla Pedersen, triatlon 2013: Maja Jager, bueskydning 2012: Lasse Norman Hansen, cykling 2011: Jeanette Ottesen, svømning 2010: Caroline Wozniacki, tennis 2009: Lotte Friis, svømning 2008: Herrelandsholdet, håndbold 2007: Rasmus Quist og Mads Rasmussen, roning 2006: Mikkel Kessler, boksning 2005: Tom Kristensen, motorsport 2004: Letvægtsfireren, roning 2003: Nicki Pedersen, speedway 2002: Tom Kristensen, motorsport 2001: Thomas Bjørn, golf 2000: Damelandsholdet, håndbold 1999: Camilla Martin, badminton 1998: Letvægtsfireren, roning 1997: Wilson Kipketer, atletik 1996: Bjarne Riis, cykling 1995: Mette Jacobsen, svømning 1994: Damelandsholdet, håndbold 1993: Damelandsholdet, håndbold 1992: Jesper Bank, sejlsport 1991: Mette Jacobsen, svømning Vis mere

I august blev han den første danske verdensmester i herresingle i 20 år, da han slog legenden Lin Dan i finalen i Glasgow.

Den triumf var vejen til førstepladsen på verdensranglisten, hvor den nu 24-årige fynbo beviste, at han hører til, da han i december vandt sæsonfinalen for årets 8 bedste spillere ved at slå malaysieren Lee Chong Wei i endnu en formidabel finale.

Det var udslagsgivende i forhold til de to andre nominerede til Årets Sportsnavn, tennisspilleren Caroline Wozniacki samt sejlerne Katja Salskov-Iversen og Jena Mai Hansen.

Søsteren modtog prisen

»Vi har haft rigtig mange fornemme danske sportspræstationer i 2017, men Viktor Axelsens bedrifter stikker ud«, siger Morten Mølholm Hansen, direktør i Danmarks Idrætsforbund, der i samarbejde med Jyllands-Posten står bag prisen.

»Årets Sportsnavn gives i år ikke for en enkeltstående flot præstation, men for en magtdemonstration set over hele året«, siger sportsredaktør Troels Henriksen.

Kåringen fandt sted ved showet 'Sport 2017' i Herning, hvor Viktor Axelsen ikke kunne være til stede, fordi han for tiden deltager i den indiske Premier League i badminton. I stedet modtog hans to år yngre søster, Johanne, statuetten og de medfølgende 75.000 kroner af kronprins Frederik.

Viktor Axelsen blev også hædret med BT Guld-prisen for årets danske sportspræstation i 2017 for at vinde VM-titlen i herresingle.

Tom Kristensen i Hall of Fame

Blandt Viktor Axelsens forgængere som Årets Sportsnavn i Danmark er motorkøreren Tom Kristensen, der - blandt meget andet - har vundet prisen 2 gange og ved showet i Herning blev optaget i dansk idræts Hall of Fame.

Foto: Casper Dalhoff Tom Kristensen er optaget i dansk idræts Hall of Fame.

»Tom Kristensens sportslige bedrifter taler for sig selv. Ni sejre i Le Mans er noget helt ekstraordinært og en præstation, man kun kan have den allerstørste respekt for«, siger Preben Kragelund, der er formand for Sportens Hall of Fame.

»Jeg er utrolig glad og beæret, og det er en fantastisk ære. Tænk at jeg får en buste til at stå i Idrættens Hus sammen med de fantastiske personligheder i Hall of Fame, som har præget mig og dansk idræt. Jeg ser frem til, at nattevagten slukker lyset, for så skal alle os medlemmer have nogle fantastiske samtaler«, siger Tom Kristensen, der stoppede sin aktive karriere i 2014.

Priser til Thy, Sydfyn og Sønderborg

Ved idrættens årlige fejring af sig selv blev der uddelt en række andre priser.

Danskernes Idrætspris gik til FC Thy Piger, der består af Nors BK, Thisted FC, Koldby/Hørdum IF, Frøstrup Hannæs IF og IF Nordthy. I stedet for at konkurrere med hinanden om få medlemmer har foreningerne fundet sammen om at redde og udvikle pigefodbold på egnen.

Årets Energibundt blev Poul Syberg Pedersen, der blev hædret for mere end 50 års frivilligt arbejde i håndboldklubben GOG, hvor han har været alt fra elitetræner til festarrangør.

Årets Fidusbamse gik til 16-årige Mikkel Madsen, der spiller amerikansk fodbold for Sønderborg Sergeants, fordi han altid skaber god stemning i omklædningsrummet, tager sig godt af nye medlemmer og ofte står i spidsen for sociale arrangementer.