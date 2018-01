Messi indleder VM-året med mål og assist

Fodbold: Lionel Messi og Luis Suarez scorede et par flotte mål, og Messi lagde op til yderligere et, da FC Barcelona på mål af tre sydamerikanere indledte VM-året med en sikker 3-0-sejr over Levante i den spanske liga. Jordi Alba leverede oplægget, da argentinske Messi efter 12 minutter sparkede bolden i mål via den ene stolpe, og Suarez fra Uruguay flugtede et smukt oplæg fra Sergi Roberto i kassen til 2-0. Brasilianeren Paulinho fik i overtiden serveret en nem scoring på Messis flade indlæg.

Skisport: Det blev henholdsvis schweizisk og norsk sejr i Tour de Ski, da resultatet blev gjort op efter sidst etape i italienske Val di Fiemme. Både hos herrerne og hos kvinderne blev konkurrencen afsluttet med en 9 km lang jagtstart, og hos herrerne var Dario Cologna fra Schweiz bedst på både etape og sammenlagt. Heidi Weng fra Norge vandt den afsluttende etape hos kvinderne og triumferede sammenlagt foran landsmanden Ingvild Flugstad Østberg.

Fodbold: Nadia Nadim skulle bruge 5 minutter på at score i sin debut for Manchester City i den engelske liga. Med et hovedstød bragte Nadia Nadim på 1-0 mod Reading, der også kom bagud 2-0. Det blev 2-2, inden City med tre scoringer sikrede at sæsonens sjette sejr i træk blev på 5-2. På søndag er modstanderen Chelsea, der på andenpladsen ligeledes er ubesejret.

Fodbold: Både Riza Durmisi og Simon Kjær scorede i det spanske lokalopgør, da Betis besejrede Sevilla 5-3. Durmisi scorede til 3-2, efter Simon Kjær med sin udligning havde leveret en usædvanlig bedrift. Målet var det første i den spanske liga for Simon Kjær, der således blev den første i dette århundrede, der har scoret for klubber i den tyske, italienske, franske og spanske liga. Simon Kjær har tillige scoret for Fenerbahce i den tyrkiske liga, men han fik aldrig scoret i Superligaen, hvor han som teenager i 2007/2008 spillede 19 kampe for FC Midtjylland.

Direkte sport i tv Søndag TV 2 17.00 Håndbold: Frankrig-Danmark (m) TV 2 Sport 11.25 Skiskydning: World Cup, stafet (k)

Skiskydning: World Cup, stafet (k) 14.30 Håndbold: Norge-Egypten (m)

Håndbold: Norge-Egypten (m) 21.30 Basketball: Miami-Utah

Basketball: Miami-Utah 03.00 Tennis: Sydney International (k) TV3+ 19.15 Am. fodbold: Jacksonville-Buffalo

Am. fodbold: Jacksonville-Buffalo 22.45 Am. fodbold: New Orleans-Carolina TV3 Sport 16.15 Fodbold: Barcelona-Levante

Fodbold: Barcelona-Levante 18.30 Fodbold: Villarreal-Dep. La Coruña

Fodbold: Villarreal-Dep. La Coruña 20.30 Ishockey: NY Islanders-New Jersey

Ishockey: NY Islanders-New Jersey 22.00 Ishockey: Winnipeg-San José

Ishockey: Winnipeg-San José 01.05 Ishockey: Detroit-Tampa Bay TV3 Max 15.00 Fodbold: Shrewsbury-West Ham

Fodbold: Shrewsbury-West Ham 17.00 Fodbold: Nottingham F.-Arsenal Eurosport 11.30 Skiskydning: World Cup, stafet (k)

Skiskydning: World Cup, stafet (k) 14.30 Skiskydning: World Cup, stafet (m) Eurosport 2 08.00 Tennis: Sydney International (m)

Tennis: Sydney International (m) 10.00 Tennis: Brisbane International (m)

Tennis: Brisbane International (m) 12.00 Alpint: World Cup

Alpint: World Cup 14.00 Langrend: World Cup

Langrend: World Cup 18.30 Fodbold: Athletic Bilbao-Alavés

Fodbold: Athletic Bilbao-Alavés 20.45 Fodbold: Celta Vigo-Real Madrid Vis mere

Håndbold: Team Tvis Holstebro har sikret sig den 20-årige ungdomsverdensmester Nikoline Lundgreen, der har spillet i Viborg siden 2013. Nikoline Lundgreen er højre back og har fået en toårig kontrakt hos vestjyderne.

Skisport: Den alpine World Cup er helt overtaget af to suveræne løbere. I Adelboden vandt østrigeren Marcel Hirscher for tredje gang i træk, da det søndag gjaldt slalom, hvor hans landsmand Michael Matt opnåede sin tredje andenplads i årets fire konkurrencer. Hos kvinderne vandt amerikaneren Mikaela Shiffrin slalomløbet, der var flyttet fra Maribor til Kranjska Gora, og hun har dermed vundet syv af de seneste otte World Cup-konkurrencer og har med 1.281 point mere end dobbelt så mange som schweizeren Wendy Holdener på andenpladsen.

Ishockey: Efter otte sejre i træk blev der sat en effektiv stopper for Hernings fornemme serie i Metal Ligaen. Med 8-2 mindskede Aalborg afstanden mellem nummer 1 og 2 til 10 point.

Foto: Tertius Pickard/AP Nick Kyrgios sluttede 2017 med en skadespause, men australierens comeback udløste et trofæ i Brisbane.

Tennis: Nick Kyrgios indledte året med karrierens fjerde titel, da den 22-årige kontroversielle australier vandt finalen i Brisbane over amerikaneren Ryan Harrison med 6-4, 6-2.

Fodbold: Paulo Dybala har pådraget sig en lårskade, som holder den argentinske Juventusspiller ude i en måneds tid. Juventus møder Tottenham i den første Champions League-ottendedelsfinale 13. februar.