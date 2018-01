Analyseinstitut: Dansk idræt ramte et bump i 2017

Jeg snakkede engang med en mor til en dreng, der havde svært ved at sidde stille i skolen. Klasselæreren havde besluttet, at drengen skulle have lov at gå rundt i klassen og sidde i vindueskarmen, hvis han ville. Han var jo en dreng, og drenge kan ikke forventes at sidde stille.

Nogle år senere sad jeg til et forældremøde, hvor emnet var en anden dreng. Han forstyrrede undervisningen og brød jævnligt ud i voldelige raserianfald. Drengens mor mente at have forklaringen på hans adfærd. »Han er jo en dreng«, sagde hun. En anden mor indvendte, at hendes sønner da evnede at udvise hensyn og høre efter læreren. Til det svarede den første drengs mor: »Ja, men nu kan vi jo ikke gøre alle drenge til piger«.

Hvis den fremherskende holdning i hjemmet er, at man er en pige, hvis man opfylder kriterierne til uddannelsesparathed, hvilke chancer har man så som dreng? Er det folkeskolen, der er feminiseret? Eller svigter vi drengene ved at bilde dem ind, at de simpelthen er ude af stand til at lære de samme sociale færdigheder, som vi automatisk forventer af pigerne?

For 14 år siden tog jeg et sommervikariat i den lokale SFO, hvor jeg skulle arbejde med de nye indskolingsbørn. Skolen fik sine elever fra to børnehaver, og der var markant forskel på drengenes adfærd, afhængigt af hvilken børnehave de kom fra. Pigerne kunne man ikke skelne. Pædagogerne i SFO'en fortalte mig, at den ene børnehave havde en »boys will be boys«-politik, hvor man lod drengene løse deres konflikter ved at slås, og hvor de kørte deres eget show på legepladsen hele dagen uden megen indblanding.