Ung speedskater med potentiale svinger Dannebrog i Sydkorea Elena Rigas skal bære Dannebrog, når vinter-OL åbner i den sydkoreanske by Pyeongchang. Trods svære betingelser har hun etableret sig i eliten.

Siden 1998 har den danske fanebærer ved de vinterolympiske lege i fire ud af fem tilfælde været en curlingspiller, men når det rød-hvide hold marcherer ind på det olympiske stadion i Pyeongchang 9. februar, bliver det med speedskateren Elena Rigas i spidsen.

Danske fanebærere 2018: Elena Rigas (Speedskating) 2014: Lene Nielsen (Curling) 2010: Sophie Fjellvang-Sølling (freestyle skiløb) 2006: Dorthe Holm (Curling) 2002: Ulrik Schmidt (Curling) 1998: Helena Blach Lavrsen (Curling) 1994: Michael Tyllesen (Kunstskøjteløb) 1992: Ebbe Hartz (Langrend) 1988: Lars Dresler (Kunstskøjteløb) 1972-1984: Danmark deltog ikke

Den 21-årige atlet er en del af et dansk hold, der med 15 deltagere aktuelt er det næststørste i historien, og hvis der i den kommende tid er medvind på løjperne, bliver det måske endda større end de 17, som i 2010 repræsenterede Danmark.

Uanset størrelsen på det danske hold betragter Elena Rigas, der er debutant i olympisk sammenhæng, udnævnelsen til dansk fanebærer som et kæmpe stort skulderklap. Og den fylder hende med en følelse af stolthed.

»Det er en kæmpe ære at skulle gå forrest med fanen til OL-åbningsceremonien. Det er jeg sindssyg stolt over. Det er svært at forestille sig, hvordan det bliver, når jeg træder ind på det olympiske stadion med Dannebrog i hånden, men det bliver med garanti specielt. Jeg glæder mig«, siger Elena Rigas.

Hun startede med at løbe på rulleskøjter som femårig, og selv om der ikke er faciliteter til at dyrke speedskating i Danmark, tog den olympiske drøm for alvor fart for tre år siden. Dengang satte den kommende fanebærer sig for at komme til OL i Pyeongchang, og med en samlet 5. plads i World Cuppen lykkedes det ganske overbevisende.

Undervejs vandt hun som den første dansker nogensinde sølv i en World Cup-afdeling, og de resultater gjorde udslaget, da Danmarks Idrætsforbund skulle vælge en fanebærer blandt de danske olympiske deltagere.

»De fornemme resultater sammenholdt med en god personlighed gør, at vi i Danmarks Idrætsforbund har valgt Elena Rigas som dansk fanebærer ved åbningsceremonien til vinter-OL i PyeongChang«, siger Morten Rodtwitt, der er chef de mission for det danske OL-hold i Sydkorea.

Sportsligt har hun hævet sit niveau de seneste tre år, og det har sendt hende op blandt de bedste i sin sport.

Elena Rigas skal i aktion i sin disciplin massestart 24. februar – altså dagen før afslutningen af legene – og her er hun en blandt 24 skøjteløbere, der kæmper om medaljer. Hun håber på en plads i finalen, og hvis det lykkes, er målet at placere sig blandt de fem bedste.

»Jeg har vist, at jeg kan være med oppe i toppen, og jeg tror, mit niveau er til top 5«, siger Elena Rigas.

Det sene starttidspunkt ser hun som både en fordel og en ulempe. På positivsiden tæller, at det kan blive til en masse tid på isen, som det ellers ikke ville være blevet til, mens det lange ophold i den olympiske by på den anden side kan udvikle sig til lejrkuller.

»Men det prøver vi at modvirke ved at tage ud af OL-byen og gøre noget andet en dag eller to. Den tid vi får på isen vil dog være guld værd, for det er vil slet ikke vant til herhjemme«, siger Elena Rigas.