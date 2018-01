Sverige vil have 1,5 mio. kr. for den aflyste VM-kamp

Den socialdemokratiske gruppeformand Henrik Sass Larsen langede i går ud efter journalister og pressen i et opsigtsvækkende interview med den tidligere DR-vært Reimer Bo Christensen.

Under interviewet kritiserede Henrik Sass Larsen blandt andet journalisterne for at være for kritiske og ikke give politikerne mulighed for at tale ud. Derfor giver han også kun interview til udvalgte medier cirka en gang i kvartalet, fortalte han til Reimer Bo.

Interviewet var opstillet og betalt af Socialdemokratiet og blev efterfølgende lagt på Socialdemokratiets Facebookside og Twitterprofil.

I dag nægtede gruppeformanden at uddybe sin kritik af medierne til Politiken.