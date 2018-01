Tysk tennisstjerne banker krisen helt væk i Sydney

Tennis: Vinderen af Australian Open 2016, tyske Angelique Kerber, har nu for alvor bevist, at hendes store krise i sæson 2017 er fortid. Hun fik en god sæsonstart ved holdturneringen Hopman Cup, hvor hun nåede finalen med Tyskland, og lørdag morgen dansk tid understregede hun den fine form, da hun tog titlen i Sydney. Det skete med en sejr over den lokale heltinde Ashleigh Barty på 6-4, 6-4. Men finalepladsen til den unge australier er også en flot opfølgning på en god sæson 2017 før de kommende ugers Australian Open. Kerber åbner ved Australian Open mod landsmanden Anna-Lena Friedsam og er kommet i lodtrækningshalvdel med topseedede Simona Halep.

Fodbold: Cardiff med Kenneth Zohore i startopstillingen fik lørdag endnu en opmuntring i striden om at holde sig på oprykningspladserne i Championship, da hjemmekanpen mod Sunderland blev vundet 4-0. Zohore kom ikke på tavlen, men spillede godt 80 minutter af opgøret.

Tennis: Caroline Wozniacki spiller sin 1. runde-kamp mod rumænske Mihaela Buzarnescu mandag formiddag kl. 9.00 dansk tid på Margaret Court Arena. Buzarnescu har lige som Wozniacki fået en god sæsonstart med en finaleplads. Natten til lørdag dansk tid tabte rumæneren WTA-titelkampen i Hobart med cifrene 1-6, 6-4, 3-6 til den forsvarende mester Elise Mertens fra Belgien. Samtidig med Wozniackis kamp spiller ATP-ranglistens nr. 1, spanske Rafael Nadal, sin 1. runde-kamp mod Victor Estrella Burgos på den største bane, Rod Laver Arena.

Fodbold: Efter EM i 2016 stoppede Erik Hamrén som landstræner for Sverige efter syv år i spidsen for nationen. Derudover har han stået i spidsen for hold som AaB og Rosenborg på klubplan. Men nu har Hamrén, som i 2008 gjorde AaB til dansk mester, taget et lidt utraditionelt karriereskridt. Hamrén har fået job som general manager i den sydafrikanske klub Mamelodi Sundowns, bekræfter svenskeren over for det sydafrikanske medie iol.co.za.

Alpint: Mens de fleste havde problemer, så slog Federica Brignone til. Den 27-årige italiener udnyttede lørdagens vanskelige forhold i østrigske Bad Kleinkirchheim til at tage en World Cup-sejr i Super G. Regnvejr tidligere på ugen havde sat et præg på pisten, hvor mange af konkurrenterne fejlede og ramlede ind i portene. »Når det er svært, så er jeg bedst. Det her er forhold, der passer mig godt. Det hele siddet i hovedet, og man er nødt til at angribe«, siger Federica Brignone efter sejren til tv-stationen SRF. USA's Lindsey Vonn blev nr. 9 i lørdagens Super G. World Cuppen føres suverænt af amerikanske Mikaela Shiffrin, der ikke deltog.

Fodbold: FC Barcelona har lørdag udlejet reservespilleren Arda Turan til tyrkiske Basaksehir. Den 30-årige midtbanespiller kom til Barcelona i 2015 efter en succesrig tid i Atlético Madrid. Turan har aldrig formået at tilspille sig en fast plads på holdet fra Camp Nou. Istanbul-klubben Basaksehir indtager førstepladsen i den bedste tyrkiske række.

Tennis: Australiens nye helt, 18-årige Alex De Minaur fra Sydney, lykkedes ikke med at tage titlen i hjembyen, da der blev spillet finale meget tidligt lørdag morgen dansk tid. Russiske Daniil Medvedev, der ligeledes er et af de unge stortalenter på ATP Touren, trak det længste strå og tog sin første ATP-titel via sejrscifrene 1-6, 6-4, 7-5. Medvedev møder ved Australian Open en anden australier, Thanasi Kokkinakis, i 1. runde, mens De Minaur får hænderne fulde i 1. runde-mødet med den rutinerede tjekke Tomas Berdych.

FAKTA AUSTRALIAN OPEN, DAG 1 Her er kampprogrammet for de to største baner ved Australian Open, hvor kampene påbegyndes kl. 01.00 dansk tid: Rod Laver Arena Jelena Ostapenko-Francesca Schiavone Venus Williams-Belinda Bencic Grigor Dimitrov-kvalifikationsspiller Rafael Nadal-Victor Estrella Burgos Daria Gavrilova-kvalifikationsspiller Margaret Court Arena Sloane Stephens-Shuai Zhang Matthew Ebden-John Isner Samantha Stosur-Monica Puig (09.00) Mihaela Buzarnescu-Caroline Wozniacki Jo-Wilfried Tsonga-kvalifikationsspiller Vis mere

Fodbold: Italienske anklagere vil undersøge om sidste års salg af storklubben AC Milan blev brugt til hvidvaskning af penge. Det skriver avisen La Stampa. Italiens tidligere premierminister Silvio Berlusconi solgte i april Milano-klubben til en gruppe kinesiske investorer for 740 millioner euro svarende til 5,5 milliarder kroner. Anklagerne vil se nærmere på, om klubbens værdi var vurderet for højt med henblik på at få store pengesummer fra udlandet ind i Italien. Investorgruppen, der ledes af forretningsmanden Li Yonghong, overtog med købet af AC Milan en gæld på 220 millioner euro (1,6 milliarder kroner).

Golf: Rory McIlroy har den seneste tid haft uregelmæssig hjerterytme forårsaget af en virus. Det er dog ikke umiddelbart noget, som den 28-årige nordirer lader sig påvirke af. »Mit venstre hjertekammer er lidt for tykt, og der er også en anelse arvæv. Som det er nu, så skal jeg bare holde mig i form og holde øje med det«, siger McIlroy til avisen The Telegraph. McIlroy fortæller, at han i 2016 blev ramt af en virus i Kina, og den har ifølge læger påvirket hans hjerte.

Golf: Det så længe godt ud for de europæiske spillere i lørdagens foursomes mod Asien i Eurasia Cup. Derfor er Europas kaptajn, Thomas Bjørn, skuffet over, at det blot lykkedes Europa at hente tre sejre i de seks foursomes efter en stærk asiatisk slutspurt. Stillingen er 6,5-5,5 til Asien før søndagens 12 singler i Kuala Lumpur. »Vi fik en virkelig god start, og det så ud til at gå vores vej, men det ændrede sig en smule til sidst«, siger Thomas Bjørn til European Tours hjemmeside. »Det endte 3-3, og det var ikke, hvad vi gik efter«.