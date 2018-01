Sverige og Frankrig er klar til mellemrunden ved EM

Alpint: Kvindernes World Cup-styrtløb i Bad Kleinkirchheim i Østrig blev en tredobbelt italiensk triumf med Sofia Goggia, Federica Brignone og Nadia Fanchini på de tre podiepladser.

Skiskydning: To missere i den næstsidste skydning kostede franskmanden Martin Fourcade muligheden for at vinde den femte World Cup-sejr i træk. Nordmanden Johannes Thingnes Bø missede selv sit eneste skud i den sidste skydning, men vandt alligevel de 15 km med samlet start med et forspring på 4,5 sekunder til Fourcade, der havde landsmændene Antonin Guignnat og Quentin Fillon Maillet lige efter sig på tredje- og fjerdepladsen. Bø har dermed hver vundet 6 af sæsonens 12 World Cup-løb, men er i den samlede stilling på andenpladsen efter Fourcade.

Håndbold: En diskvalifikation i onsdagens kamp mod Ringkøbing har udløst to spilledagens karantæne til København Håndbolds Mia Rej, der derfor ikke kan være med i de forestående kampe mod Viborg HK og Aarhus United.

Boksning: Sværvægtstitlerne hos WBA, IBF og WBO er på spil, når briten Anthony Joshua 31. marts i Cardiff møder newzealænderen Josep Parker. 28-årige Joshua har 20 sejre i lige så mange kampe som professionel og slog i april Wladimir Klitschko foran 90.000 tilskuere på Wembley, mens den 2 år yngre Parker har 24 sejre.

Fodbold: Den tidligere præsident for Nicaraguas fodboldforbund Julio Rocha er død af kræft, mens han i USA afventede en dom i en stor bestikkelsesskandale i international fodbold. 67-årige Rocha var mistænkt for at modtage bestikkelse for salg af tv-rettigheder. I 2015 blev han anholdt på et hotel i Schweiz sammen med flere andre fodboldledere forud for en kongres i Det Internationale Fodboldforbund, Fifa. Rocha erklærede sin uskyld. (Ritzau).

Tennis: Mandag morgen klokken 9 (dansk tid) indleder Caroline Wozniacki sin deltagelse i Australien Open i Melbourne med en kamp mod den 29-årige rumæner Mihaela Buzarnescu. »Hun kommer til Melbourne med selvtillid og vilje«, siger Caroline Wozniackis far og træner, Piotr Wozniacki, til Ritzau. Buzarnescu er det seneste år kravlet flere end 300 pladser frem på verdensranglisten, hvor hun bliver nunner 44 efter at have nået finalen i Hobart i denne uge. »Vi kommer med erfaring og disciplin, og Caroline kommer som favorit, så hun skal bare koncentrere sig om sit eget spil«, siger Piotr Wozniacki forud for kampen.