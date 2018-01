Karakterbogen efter EM-fiaskokampen: Skulle hele banden have haft 00, som stavet nul - eller ville det være for groft?

Foto: Lars Poulsen En flok rystede danske spillere skal nu forsøge at rejse sig til onsdagskampen mod Spanien.

18. Hans Lindberg 02

2 mål på 4 muligheder, brændte et straffekast i sine 20 minutter på banen. Nåede som de øvrige heller ikke topniveauet.

19. René Toft 02

Han havde måske kunnet gøre - hvilket aldrig kan bevises - den afgørende forskel i anden halvleg, hvis ikke landstræneren havde tøvet med at sende Kiel-spilleren på banen. Han blev sat til at varme op i pausen, men fik kun 11 minutter på banen i stedet for 30. Tanken var formentlig at spare ham til kampen mod Spanien, men det blev dyrt.

21. Henrik Møllgaard U.B.

Kom slet ikke på banen - hvilket kan forekomme uforståeligt, da lokummet brændte efter pausen og landstræneren tilsyneladende ikke ville bruge René Toft.

22. Mads Mensah 02

Har endnu ikke vist sig fra sin bedste side i EM-turneringen. Han virker usikker i angrebet, hvor det er blevet til forskellige tekniske fejl. Han havde to afslutninger mod Tjekkiet, scorede et enkelt mål.

23. Henrik Toft 02

Scorede et enkelt mål fra stregen, misbrugte et kontraløb, og var på plads i midterforsvaret i 42 minutter, for det meste sammen med klubkammerater Anders Zachariassen. Uden at det fungerede ordentligt mod de meget bevægelige tjekkiske spillere.

24. Mikkel Hansen 4

En karakter, der afspejler 7 mål på 13 forsøg, et brændt straffekast, 2 udvisninger, hvor af den sidste var en bommert fra en nærmest overgearet Hansen. Det er i orden at fighte for holdet og flaget, men ikke hovedløst.