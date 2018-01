Tårnhøj dansker skifter til sin fjerde NFL-klub

Amerikansk Fodbold: I december skrev Andreas Knappe kontrakt med NFL-klubben Indianapolis Colts, men parterne er blevet enige om at ophæve aftalen, og i stedet har danskeren sikret sig en aftale med en anden NFL-klub, Denver Broncos. Denver Broncos bliver den 206 centimeter høje danskers fjerde NFL-klub efter korte ophold hos Washington Redskins, Atlanta Falcons og Indianapolis Colts. Den 26-årige tackle har endnu sin debut i ligaen til gode.

Håndbold: Tyskland og Makedonien spillede uafgjort 25-25 i gruppe C ved EM i Kroatien, og dermed ender Makedonien overraskende som puljevinder foran de forsvarende europamestre. Makedonien tager dermed 3 point med videre til mellemrunden, hvor de blandt andet skal møde Danmark.

Håndbold: København Håndbold forsvarede sin førsteplads i kvindernes liga, da det hjemme blev en overbevisende sejr på 26-17 over de tidligere mangedobbelte mestre fra Viborg. København, der ellers var uden den karantæneramte strateg Mia Rej, førte 12-10 ved pausen og øgede bare forspringet i 2. halvleg.

Badminton: Efter at være kommet tilbage efter en skade har 39-årige Joachim Fischer fået en ny mixed double-makker. Fischer, der sammen med Christinna Pedersen har vundet OL-bronze i 2012 og to gange VM-bronze, skal spille sammen med den 18-årige Alexandra Bøje, meddeler Badminton Danmark. »Det er et privilegium at kunne give noget tilbage til de unge spillere, men jeg går bestemt også ind i dette med sportslige ambitioner for mig selv«, siger Joachim Fischer i pressemeddelsen. Den nye duo skal det næste halve år deltage i German Open, All England, Orleans Masters, Malaysia Open og Indonesia Open, inden Badminton Danmark vil evaluere makkerskabet.

Atletik: Flere russiske atletikudøvere blev i weekenden væk fra et atletikstævne i Sibirien efter en uventet dopingkontrol. Hele 36 atleter stillede ikke til start ved stævnet i Irkutsk, skriver mediet Championat.com ifølge Ritzau. Det Russiske Atletikforbund bekræfter ifølge nyhedsbureauet et stort antal mistænkelige afbud.

Fodbold: Den engelske landsholdsspiller Theo Walcott skifter fra Arsenal til Everton, hvor han har fået en kontrakt på tre et halvt år. 28-årige Walcott har spillet i Arsenal siden 2006, da han kom til London fra Southampton.

Håndbold: De danske mestre fra Nykøbing Falster har hentet stregspilleren Line Skak i Team Tvis Holstebro. Den tidligere ungdomslandsholdsspiller har fået en toårig kontrakt med mestrene.

Håndbold: Sloveniens mandskab ved EM stiller til kamp mod Montenegro onsdag aften, selv om det ikke fik medhold i en klage over kampen mod Tyskland. Slovenerne nedlagde protest efter mandagens opgør, fordi modstanderen blev tildelt et straffekast, efter tiden var udløbet, og dommerne havde set en videooptagelse. Tirsdag blev protesten afvist af Det Europæiske Håndboldforbund (EHF), og det ændrede en appel ikke på onsdag. Men slovenerne gør ikke alvor af truslen om at trække sig fra turneringen i Kroatien.

Cykling: Chris Froome (Sky) kan forvente en afgørelse inden for de næste måneder i dopingsagen, hvor han er blevet taget for at have for stort et indhold af salbutamol i kroppen. I et interview med den schweiziske avis Neuen Züricher lover præsidenten for Den Internationale Cykelunion (UCI), David Lappartient, at der falder en afgørelse inden starten på Giro d'Italia, der begynder 4. maj.

Atletik: Dansk Atletik Forbund opruster på lederfronten og har i samarbejde med Team Danmark ansat Bo Overgaard som elitechef. Sammen med sportschef Piotr Haczek skal Bo Overgaard være med til at forløse det store talentpotentiale, forbundet føler, der er i dansk atletik i disse år.

Tennis: Caroline Wozniacki får rutineret modstand, når hun fra tidligst natten til fredag skal spille for at komme blandt de sidste 16 ved Australian Open. I 3. runde venter nemlig den 26-årige hollænder Kiki Bertens, der er seedet som nr. 30. Bertens sled i 1. sæt mod amerikaneren Nicole Gibbs, men kørte efterfølgende en suveræn 7-6, 6-0-sejr i hus. Det er første gang i karrieren, Bertens er i 3. runde i Melbourne og i grandslamsammenhæng er det kun den sensationelle semifinaleplads i Paris i 2016, der kan matche bedriften. Caroline Wozniacki fører indbyrdes med to klare tosætssejre på hardcourt i 2012 og 2017. Kiki Bertens, der blot tre gange i karrieren har besejret spillere fra top-10, deltager i Melbourne også i doubleturneringen med svenske Johanna Larsson.