EM-analyse før skæbnekamp: Er Far til Fire-idyllen krakeleret? Og hvad gør Onkel Anders?

Der har været sådan en særlig stemning af »hej for dig og hej for mig, hej for Nikolaj« på det danske landshold, siden den trivelige charmebøf, Nikolaj Jacobsen, overtog cheftræneransvaret i foråret 2017 og blev hele truppens Onkel Anders.

Holdet hoppede fra sejr til sejr, spillerne var glade, pressen skrev hyldestkvad, eksperterne og specialisterne i håndboldmiljøet var enige – endelig havde landsholdet, OL-guldvinderne, fået den træner, de fortjente.

En helt anden mand end den sure islænding, der nok havde håndboldforstand, men som ikke kendte dansk ’kultur’ og ikke forstod at more sig.

Så er spillerne samlet. Til den sidste træning før aftenens skæbnekamp mod Spanien. En spændt, men bestemt ikke uvant situation for det danske hold. Med ryggen til er det Nikolaj Jacobsen, der fører ordet. Foto: Lars Poulsen

Det modsatte oplevede jeg den anden aften i en skolehal i byen Mursko Sredisce, hvor spillerne – efter endt træning – samledes på midten af banen til de afsluttende ord fra chef Jacobsen. Og pludselig brød hele flokken ud i en skraldende latter, der blev efterfulgt af endnu et hjerteligt skrald.

Og selv om det selvfølgelig ikke var sådan, at spillerne gik rundt med bøjede hoveder, fedtet hår og tunge, slæbende skridt i tiden med Gudmundur Gudmundsson, overhovedet ikke – for så vinder man ikke olympisk guld – så var den rungende latter i den kroatiske provinsby, efter sejren over Ungarn, ikke noget, jeg hørte i den islandske regeringstid.

Da jeg spurgte playmakeren fra Flensburg, Rasmus Lauge, om al denne idyl og familiestemning medførte en fornemmelse af uovervindelighed, svarede han nej – det var der slet ikke tale om. Bare om et godt arbejdsklima.

Ja, hvad gør en klog mand nu? Hvordan ordner vi de spaniere. Nikolaj Jacobsen koncentrerer sig før den sidste træning - mens playmakeren Rasmus Lauge ser en anelse bekymret til. Foto: Lars Poulsen

Og mandag aften kom nederlaget. Det første til Nikolaj Jacobsen.

Det uventede nederlag

Helt uventet var det. Særdeles og absolut uventet. På en sådan måde, at spillerne havde svært ved at acceptere det som et konkret nederlag. Der var snarere tale om en slags uheld, et teknisk nederlag. For Tjekkiet er jo et ringere hold end det danske. Ikke sandt?

Spørgsmålet er nu, om holdet kan klare det? Om Far til Fire-idyllen er krakeleret? Om tonen skal være en anden, sådan lidt skarpere, lidt mere krævende mand og mand imellem?

Lasse Svan var en af synderne i kampen mod Tjekkiet. Men han er også en af de spillere, der kan tåle at få det at vide. Og som efterlyser en skarpere intern kritik, som skal være med til at udvikle holdet. Foto: Lars Poulsen

Fløjen Lasse Svan har før sagt, at det skal være muligt at stille kontante krav til hinanden, at slå ned på slendrian – og at bruge en hård tone under træningen. For holdets skyld. Det skal bare være glemt, når omklædningsrummet forlades.

I går, dagen derpå, lukkede Nikolaj Jacobsen træningen forud for aftenens gyser mod Spanien. Ingen adgang for nysgerrige, ingen adgang for journalister efter den indledende opvarmning .

Hvorfor? To eller flere grunde, formentlig. Dels for at arbejde med særlige taktiske elementer, der skal sikre en sejr over Spanien, eksempelvis syv mand i angrebet for at tæmme den offensive spanske opdækning. Dels for at kunne skærpe koncentrationen og arbejde i en tone, der ikke er Onkel Anders’, og som ikke rager andre ører.

Og som optakt til træningen brugte landstræneren lang tid på at tale med holdets strateg, Mikkel Hansen - mens de to gik frem og tilbage i hallen, som billedet i toppen viser.