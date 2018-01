2.429 danskere vil til Moskva og se VM-fodbold Danske fodboldfans er mest interesserede i at se Danmarks VM-kamp mod Frankrig.

Danske fodboldfans kan i disse uger ansøge om billetter til at se Danmarks kampe ved sommerens VM-slutrunde i Rusland.

De fleste fans ønsker billetter til den tredje gruppekamp mod Frankrig 26. juni. De to øvrige kampe er mod Peru i Saransk 16. juni og Australien i Samara 21. juni.

2429 danskere har ansøgt om adgang til kampen mod Frankrig, mens 814 vil se kampen mod Peru. Blot 689 har indtil videre ansøgt om billetter til kampen mod Australien.

Størst interesse for kampen i Moskva

Det oplyser kommunikationschef i Dansk Boldspil-Union (DBU) Jakob Høyer.

»Der er klart størst interesse til Frankrig-kampen. Vi har mulighed for at få 4500 danskere med til den kamp i runde tal. Tallene hænger formentlig sammen med, at det er i Moskva, og det er lettere at komme til Moskva end de to andre byer, hvor vi møder Peru og Australien«, siger Jakob Høyer.

Han opfordrer flere danskere til at ansøge om billetter til de danske fanafsnit. Det kan fansene gøre frem til 31. januar via DBU's hjemmeside eller hos Det Internationale Fodboldforbund (Fifa).

»Vi er glade for, at der er danske fans, der har lyst til at følge herrelandsholdet til sommer. Det er vigtigt til den kæmpe fest, som det bliver til VM. Men der er også plads til nogle flere fans«, siger Jakob Høyer.

Ikke noget stort sommerferieland

Han er ikke overrasket over, at der ikke har været så stor interesse for kampene mod især Peru og Australien.

»Vi er udmærket bevidste om, at Rusland i forvejen ikke er et land, som mange danskere vil rejse til på sommerferie. Det ville være lettere, hvis slutrunden var i Frankrig, Spanien eller Italien«.

»Og vi er stadig tidligt på året. Men det er vigtigt, at fansene får besluttet sig, om de har lyst til at komme til VM, så de kan få de billetter, de har ret til«.

»Efter 1. februar er det ikke sikkert, at de her billetter er tilgængelige, så der er 14 dage til at beslutte sig, hvis man vil være sikker på at få billet«, siger Jakob Høyer.

Flere billetter, hvis der er behov

Fans, der ikke når at få ansøgt om at sidde sammen med de andre danskere, kan fortsat søge om billetter på neutrale afsnit senere.

»Det kunne være fantastisk, hvis vi udnytter den kapacitet, vi har fået stillet til rådighed. Derefter kan det være, at der bliver flere billetter til rådighed på de neutrale afsnit. Det ved vi først senere«, siger han.

Der er i første omgang plads til 2.104 danske fans mod Peru, 2.061 mod Australien og 4.561 mod Frankrig.

ritzau