Makedoniens nedsmeltning holder Danmarks EM-gruppe åben

Håndbold: Spanien sørgede for, at spændingen i Danmarks EM-mellemrunde vil være intakt indtil sidste runde, da Makedonien klaskede fuldstændig sammen i søndagens sene kamp i Varazdin. Spanien kom foran 6-1 og da Makedonien havde fået reduceret til 8-5, afgjorde Spanien kampen med 7 mål i træk. Via 15-6 ved pausen vandt Spanien 31-20. Makedonien måtte hurtigt undvære topscoreren Kiril Lazarov, der efter at have spillet 8 minutter udgik med en skade i baglåret. Spaniens sejr betyder, at Tyskland trods dagens nederlag til Danmark vil have en chance for at nå semifinalen med en sejr over Spanien i sidste kamp.

Fodbold: Riza Durmisi var med til at holde FC Barcelona fra at score mod Real Betis i de første 59 minutter, men da først Ivan Rakitic havde gjort det til 1-0, gik det stærkt. Lionel Messi, Luis Suarez, Lionel Messi og Luis Suarez - på suverænt oplæg fra Messi - og så endte det 5-0 til topholdet i Primera Division. Lionel Messi har dermed scoret 19 mål i FC Barcelonas 20 ligakampe i denne sæson. Luis Suarez er nummer to på topscorerlisten med sine 16 mål.

Bordtennis: Jonathan Groth leverede i en hektisk uge en af karrierens største sejre, da han i en vanvittig tæt kamp for første gang besejrede tyskeren Timo Boll. Groth var ved de åbne ungarske mesterskaber i kvartfinalen, hvor han lørdag tabte 4-3 til kineseren Dingshuo Liu, og dagen efter blev han matchvinder for Fulda-Maberzell, der i Bundesligaen slog Borussia Dusseldorf 3-2. Groth slog Boll 11-5, 5-11, 12-10, 9-11, 13-11 efter at have kikset fem matchbolde ved 10-6 og 11-10. I den afgørende holdkamp vandt Groth 3-0 over svenskeren Anton Källberg.

Fodbold: Anders Christiansen fik i dag debut i den belgiske liga efter sit skifte fra Malmö FF, men måtte allerede i første halvleg udgå med en skade, da Gent vandt 3-0 over Lokeren.

Fodbold: Efter tre ligakampe i træk i uden sejr fik Real Madrid forløsning i hjemmekampen mod Deportive La Coruna, der blev splittet ad i den sidste halve time og sendt hjem med et nederlag på 7-1. Gareth Bale scorede til 2-1 med en velplaceret venstrebensspark og headede 3-1-målet i kassen, hvorefter Luka Modric udnyttede opspil af Bale og Cristano Ronaldo til at score til 4-1, og Ronaldo efter et par gevaldige afbrændere endelig fik scoret to gange. Målet til 6-1 blev headet ind samtidig med, at Ronaldo blev ramt af en støvle i hovedet, så han måtte forlade banen blødende med et flækket øjenbryn. Nacho Fernandez scorede det første og det sidste mål for Real Madrid, der var bagud 1-0. Daniel Wass stod for oplægget til sejrsmålet, da Celta Vigo vandt 2-1 på udebane over Real Sociedad med Maximiliano Gomez som matcvinder efter 75 minutter.

Fodbold: Uden målmanden Hugo Lloris og Christian Eriksen, der begge var ude med sygdom, mistede Tottenham 2 point i topkampen i Premier League, da det på udebane blev 1-1 Southampton. Et selvmål af Davinson Sanchez, der fik dirigere et fladt indlæg fra Ryan Bertrand i eget mål, gav føringen til hjemmeholdet, der havde Pierre-Emile Højbjerg på banen i de første 65 minutter. Tottenham var dog dog bagud i 3 minutter, inden topscorer Harry Kane efter et hjørnespark headede i nettet til sin scoring nummer 99 i Premier League.

Fodbold: Thomas Delaney og Werder Bremen fik ikke noget med hjem fra besøget i München, hvor hjemmeholdet Bayern vandt 4-2. Nordtyskerne kom ellers foran 1-0, men to mål af henholdsvis Thomas Müller og Robert Lewandowski sikrede hjemmesejren. Bayern har dermed et forspring på 16 point til Bayer Leverkusen og RB Leipzig på 2. pladsen. Anderledes alvorligt ser det ud for Werder Bremen, der er tredjesidst i rækken med fire point op til den sikre redning.

Marco Silva, her i sin tid som Hull-manager, er blevet fyret i Watford. Foto: Rui Vieira

Fodbold: Watford skal have ny manager efter at klubben har fyret Marco Silva, der kom til i januar sidste år. Klubben begrunder på sin hjemmeside fyringen med, at en unavngiven Premier League-rival har taget kontakt til manageren for at ansætte ham. Ifølge flere britiske medier er det Everton, der tidligere på sæsonen tog kontakt til Silva.

Fodbold: Otte minutter afgjorde den hollandske storkamp, da Ajax besejrede mesterklubben Feyenoord 2-0. Donny van de Beek og Klaas Jan Huntelaar scorede med tre minutters mellemrum, hvorefter Nicolai Jørgensen for en hasarderet tackling modtog sit andet gule kort, så Feyenoord sluttede kampen med 10 spillere. Lasse Schöne spillede hele kampen for vinderne, der er uden den skadede Kasper Dolberg. Ajax er 5 point efter topholdet PSV Eindhoven, der på et mål i overtiden vandt 2-1 ude over Heraclas.

Golf: Tommy Fleetwood leverede en imponerende afslutning, da englænderen med en sidste runde i 65 slag vandt sin fjerde turnering på European Tour, Abu Dhabi HSBC Championship. Fleetwood lavede seks birdies på de sidste ni huller og avancerede fra fjerdepladsen til sejren. Også Lasse Jensen avancerede med en sidste runde i 68 slag og blev bedste dansker som nummer 27, et slag bedre end Thomas Bjørn, der med en 30.-plads opnåede sin bedste placering i et halvt år. Søren Kjeldsen blev nummer 48, Thorbjørn Olesen nummer 53 og Lucas Bjerregaard nummer 69.