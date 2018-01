Tottenham må undvære en syg Christian Eriksen

Fodbold: Tottenham må på grund af sygdiom undvære både målmanden Hugo Lloris og Christian Eriksen i efterdagens Premier League-kamp mod udebane mod Southampton, der endnu en gang har Pierre-Emile Højbjerg i startopstillingen.

Marco Silva, her i sin tid som Hull-manager, er blevet fyret i Watford. Foto: Rui Vieira

Fodbold: Watford skal have ny manager efter at klubben har fyret Marco Silva, der kom til i januar sidste år. Klubben begrunder på sin hjemmeside fyringen med, at en unavngiven Premier League-rival har taget kontakt til manageren for at ansætte ham. Ifølge flere britiske medier er det Everton, der tidligere på sæsonen tog kontakt til Silva.

Direkte sport i tv DR1 12.25 Skiskydning: World Cup (k) 14.40 Skiskydning: World Cup (m) 01.30 Fodbold: USA-Danmark (k) TV 2 18.15 Håndbold: Danmark-Tyskland (m) TV 2 Sport 14.30 Fodbold: Ajax-Feyenoord 20.30 Håndbold: Makedonien-Spanien TV3+ 21.15 NFL: New England-Jacksonville 00.45 NFL: Philadelphia-Minnesota TV3 Sport 16.15 Fodbold: Real Madrid-D. La Coruña 21.00 Fodbold: Lyon-Paris SG 00.05 Ishockey: Carolina-Las Vegas TV3 Max 15.00 Fodbold: Udinese-SPAL 2013 18.00 Fodbold: Cagliari-AC Milan 20.45 Fodbold: Inter-Roma 6'eren 17.00 Fodbold: Southampton-Tottenham Canal9 12.30 Fodbold: Atalanta-Napoli 15.00 Fodbold: Sampdoria-Fiorentina Eurosport 14.45 Skiskydning: World Cup 16.00 Skiflyvning: VM 20.00 Snooker: Masters, finale 01.00 Tennis: Australian Open Eurosport 2 13.15 Alpint: World Cup, slalom (m) 12.00 Fodbold: Alavés-Leganés 14.30 Snooker: Masters 18.30 Fodbold: Real Sociedad-Celta Vigo 20.45 Fodbold: Betis-Barcelona 01.00 Tennis: Australian Open Vis mere

Fodbold: Otte minutter afgjorde den hollandske storkamp, da Ajax besejrede mesterklubben Feyenoord 2-0. Donny van de Beek og Klaas Jan Huntelaar scorede med tre minutters mellemrum, hvorefter Nicolai Jørgensen for en hasarderet tackling modtog sit andet gule kort, så Feyenoord sluttede kampen emd 10 spillere. Lasse Schöne spillede hele kampen for vinderne, der er uden den skadede Kasper Dolberg. Ajax er 2 point efter topholdet PSV Eindhoven, der senere i dag spiller ude mod Heraclas.

Golf: Tommy Fleetwood leverede en imponerende afslutning, da englænderen med en sidste runde i 65 slag vandt sin fjerde turnering på European Tour, Abu Dhabi HSBC Championship. Fleetwood lavede seks birdies på de sidste ni huller og avancerede fra fjerdepladsen til sejren. Også Lasse Jensen avancerede med en sidste runde i 68 slag og blev bedste dansker som nummer 27, et slag bedre end Thomas Bjørn, der med en 30.-plads opnåede sin bedste placering i et halvt år. Søren Kjeldsen blev nummer 48, Thorbjørn Olesen nummer 53 og Lucas Bjerregaard nummer 69.

Fodbold: Andreas Cornelius fik fuld spilletid, da Atalanta hjemme i Bergamo blev besejret 1-0 af topholdet Napoli. Belgieren Dries Mertens blev macthvinder efter 65 minutter, da han blev spillet fri i dybden og sparkede bolden over hovedet på Atalanta-målmanden Etrit Berisha.

Fodbold: Hamburger SV har fyret træner Markus Gisdol oven på 0-2-nederlaget hjemme til FC Köln. Med nederlaget ligger storklubben næstsidst kun undergået af netop Köln. Ifølge Bild er afløseren allerede fundet, og det skulle være Bernd Hollerbach. Han spillede fra 1996-2004 197 kampe for netop HSV og førte som træner Würzburger Kickers op i 2. Bundesliga.

Der Vorstand entschied nach der 0:2-Heimniederlage am Sonnabend gegen den Tabellenletzten 1. FC Köln in enger Abstimmung mit Sportdirektor Jens Todt, dass Trainer Markus Gisdol sowie die Co-Trainer Frank Fröhling und Frank Kaspari freigestellt werden: https://t.co/R4GHIJypoj pic.twitter.com/P1fDZ3xckj — Hamburger SV (@HSV) 21. januar 2018

Fodbold: I sin tredje kamp for Dundee United, der er nummer to i den skotske Championship, scorede 28-årige Emil Lyng sit første mål, da den 28-årige danske angriber med en et afrettet skud gjorde det til resultatet 2-0 i en pokalkamp på udebane mod Alloa Athletic fra den tredjebedste række.

Alpint: Det blev norsk sejr, da Kitzbühel var vært for en World Cup-afdeling i slalom. Henrik Kristoffersen vandt foran østrigeren Marcel Hirscher, der ellers har været toneangivende i denne sæson. Daniel Yule fra Schweiz blev nr. 3. Marcel Hirscher fører fortsat i både slalom-stillingen og den samlede World Cup.

Alpint: Lara Gut var hurtigst, da der blev kørt en World Cup-afdeling i Super-G i italienske Cortina d'Ampezzo. Schweizeren var 14 hundrededele af et sekund hurtigere end Johanna Schnarf, der havde hjemmebane. Podiet blev fuldendt af Nicole Schmidhofer fra Østrig. Lara Gut fører også i den samlede Super G-World Cup.

Tennis: Rafael Nadal måtte kæmpe hårdt, før han spillede sig videre til kvartfinalen i Australian Open. Den topseedede spanier vandt 6-3, 6-7, 6-3, 6-3 over argentinske Diego Schwartzman. I kvartfinalen bliver modstanderen den tidligere US Open-mester Marin Cilic.