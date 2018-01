Odense Kommune skød over målet med sponsorat til Odense Boldklub

Køb sparsommeligt ind

Samarbejdsaftalen mellem Odense Kommune og Odense Boldklub er blot et ud af mindst 54 sponsorater, som danske kommuner har indgået med topidrætten. Derudover har en stribe kommunale selskaber ligeledes sponsoraftaler med eliteidrætsklubber.

Tilsammen betyder det, at der på landsplan bliver postet mindst 30 millioner kommunale kroner i professionelle tophold. Det viser Politikens gennemgang af sponsorater for de 62 bedste danske hold i fodbold, ishockey samt håndbold.

For at den type aftaler er i overensstemmelse med loven, skal kommunen have reklame, netværk eller andre ydelser af en tilsvarende værdi retur. Og »det kan være svært præcist at dokumentere«, siger professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet Sten Bønsing.

»Det kan være vanskeligt at gennemskue, om modydelserne er reelle og de kommunale penge værd, eller om det mere er en skjult form for støtte«, siger han.

Samtidig fortæller Sten Bønsing, at to ting gør sig gældende, når man skal forsøge at forklare, hvorfor kommuner med jævne mellemrum kommer til at træde over grænsen for, hvor meget de må involvere sig i elitesporten.

»Det ene er, at det er en adfærd, der er helt almindelig, indarbejdet og lovlig i den private sektor. Derfor smitter det af, men man glemmer så, at den altså ikke går inden for det offentlige, hvor reglerne er anderledes. Den anden grund er, at begge parter i aftalen nok er godt tilfredse med den, så ingen føler sig snydt og finder grund til at klage over det«, siger Sten Bønsing.

Netop derfor skal kommunerne være særligt varsomme, når de tegner store sponsoraftaler med professionelle topklubber, hvis de vil undgå at komme på kant med loven.

Det siger professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh.

»En kommune må ikke subsidiere en professionel sportsklub, for det vil være ulovligt. Derfor må de ikke betale overpris for sponsoratet. Men en kommune må gerne brande sig selv, og der passer idrætten fint ind, fordi den når langt ud. Så er spørgsmålet bare, om man har købt passende sparsommeligt ind«, siger Per Nikolaj Bukh.

Set fra hans stol vidner det store antal sponsorater dog om, at det ikke blot handler om markedsføring af kommunen, når der indgås aftaler med idrætsklubberne. I bund og grund tror han, at det er et udtryk for støtte.

»Men kan man bevise, at det er hovedformålet? Ikke nødvendigvis, for de strenger sig jo an for at holde sig inden for de formelle juridiske rammer, og så længe de gør det, er der næppe noget at komme efter«, siger Per Nikolaj Bukh.