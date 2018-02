Dagens olympiske top 5: Langrendsløberen, der aldrig havde set sne, et jamaicansk eventyr på is og skihopperen, der vandt alles hjerter

Der er lande, der bestemt ikke har forudsætningerne for at deltage ved et vinter-OL. Og så findes der mennesker, der ikke vil acceptere, at de ikke er skræddersyede til et vinterolympiske eventyr.

Og dem er der faktisk en hel del af. Fra de to filippinske slalomløbere i Sapporo i 1972 til Tongas Bruno Banani, der forsøgte sig med sit joke/sponsor-navn i kælken i Sotji 2014.

Selv om listen kunne rumme en hel stribe af atleter uden evner, der rækker til verdenseliten, så er dagens top 5 dedikeret til en håndfuld, der har sat et uudsletteligt på eftertiden.

5. Lamine Guèye, Senegal – deltog i 1984, 1992 og 1994.

Foto: Michel Lipchitz/AP

Senegaleseren blev den første sorte atlet ved et vinter-OL. Han blev født i Dakar i hjemlandet, men flyttede otte år gammel til Schweiz, hvor han oplevede sne for første gang i sit liv.

Opsat på at deltage ved store mesterskaber kontaktede han Det Internationale Skiforbund (FIS) i håbet om at kunne stifte et senegalesisk forbund. Henvendelsen blev afvist som værende useriøs, og først da han havde nedfældet en statut på tre forskellige sprog og fået Senegals præsident med på legen, lykkedes det ham at stifte forbundet.

Derfor fik han lov til at deltage ved OL i Sarajevo, hvor han blev nummer 57 i super-G og 51 i styrtløb.

Efterfølgende indstillede han karrieren, men fik igen mod på skiløbet og deltog efterfølgende ved OL i både 1992 og 1994.

Han har siden bla. kæmpet for små nationers ret til at tage del i de olympiske lege.

4.Prins Hubertus von Hohenlohe, Mexico – deltog i 1984, 1988, 1992, 1994, 2010 og 2014

Denne farverige mexicaner er fotograf, forretningsmand og popmusiker under kunsternavne som Andy Himalaya og Royal Disaster. Men mest er han kendt for sit ukuelige olympiske engagement, der strækker sig over tre årtier

Hubertus von Hohenlohe, der tyske, østrigske, spanske, italienske og mexicanske aner, havde ikke talenter nok på ski til at kvalificere sig til det østrigske alpine landshold, og stiftede i stedet et mexicansk skiforbund i 1981.

»Jeg tog til Mexico og sagde ’hej, jeg er Hubertus og jeg vil stå på ski ved OL«, har von Hohenlohe sagt i et interview.

I 1984 i Sarajevo var han klar til sit første OL.

I alt har han været med til OL seks gange. Seneste i 2014. Da var han 55 år.

Trods de mange forsøg har han aldrig været i nærheden af en topplacering, men ikke desto mindre elsker han festlige jakkesæt, at vinde… og afterski, selv om han er afholdsmand.

»Jeg er lidt af en skøge«.

»Når schweizerne vinder, så tager jeg til den schweiziske lejr. Når østrigerne vinder, tager jeg til deres. Og når amerikanerne vinder, så tager jeg over i til amerikanernes hus. Bare for at få lidt sejrsstemning«.

3.Jamaicas bobslæde - deltog i 1988, 1992, 1994, 1998, 2002 og 2014

Foto: Eric Draper/AP

Egentlig var ideen om den legendariske og populære jamaicanske bobslæde fostret af en amerikaner. George Fitch hed han. Han havde under et sæbekasseløb i Jamaica i 1987 undret sig over, hvorfor et land med så mange gode atleter stort set kun gjorde sig i atletik. Derfor besluttede han at skyde penge i et bobslædehold.

Det lykkedes at kvalificere holdet til OL i 1988 i toerbob, men under træningen på en frossen så blev Caswell Allen skadet. Og Freddy Powell, der hellere ville spille musik, forsvandt. Dermed havde Dudley Stokes og Michael White måttet deltage med kun en reserve (Devon Harris), hvis det ikke var, fordi Stokes lillebror Dudley blev lokket med. Han var ellers kun i Calgary som tilskuer.

Jamaicas toerbob med nummer 30 i Calgary. Men holdet havde fået smag for OL og lånte en firemandsbob.

Den disciplin viste sig at være lidt af en mundfuld for jamaicanerne. I første heat gik støttehåndtaget i stykker, i næste måtte Michael White stå op i første sving, fordi han ikke kunne finde plads i slæden, og i tredje heat mistede en skulderskadet Dudley Stokes kontrollen over slæden, så den endte på hovedet i et sving.

Kvartetten kunne dog selv kravle ud og lade sig hylde af publikum.

Efterfølgende blev Jamaicas bobhold en fast del af OL frem til 2002. I 2006 og 2010 kvalificerede de sig ikke til OL, men var med igen i 2014, men sluttede som nummer 28 ud af 29 deltagere.