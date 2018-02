Dagens olympiske top-5: Dommerfusk og den nok så berømte knippel-mod-knæ-skandale

For nu at sige det lige ud: Det er ikke nødvendigvis den bedste atleter, der vinder medaljer. Og den vinterolympiske historier rummer faktisk en hel del historier om kontroversielle afgørelser, fup eller i hvert fald forsøg på det.

Her er dagens top 5 om nogle af de største skandaler ved vinter-OL gennem tiden.

5. Og så strøg minderne tilbage til Seoul....

Foto: Kevork Djansezian/AP

Da amerikanske Roy Jones Jr. måtte tage til takke med sølv ved sommer-OL efter at have udbokset sydkoreaneren Park Si-Hun i letmellemvægtsfinalen i Seoul 1988, var ingen i tvivl om, at verden havde været vidne til dommerfusk. En ren skandale.

Men mange mener, at USA lavede en 'bytter' i Salt Lake City ved OL i 2002. Speedskateren Kim Dong Sung kom først over målstregen i 1500 meter shorttrack-finalen. Men midt under æresrunden med det koreanske flag i hænderne, blev Kim Dong Sung diskvalificeret.

Ifølge dommerne havde sydkoreaneren blokeret vejen for det amerikanske hjemmebanehåb Apolo Ohn i sidste sving.

Iagttagere, konkurrenter og i særdeleshed den sydkoreanske lejr mente, at dommen alene var faldet på grund af en teatralsk gestikuleren fra Ohno, mens at Kim Dong Sung intet galt havde gjort.

Intet hjalp det. Star-Spangled Banner gik til tops fra Apolo Ohno.

4. En tåget afgørelse

Foto: Anonymous/AP

Den i dag 79-årige østriger Karl Schranz har næppe varme tanker om sit olympiske liv.

Ved OL i Grenoble i 1968 var Schranz ikke langt efter den franske stjerne Jean-Claude Killy efter første gennemløb. Men tæt tåge og dårligt vejr plagede andet gennemløb. Da Karl Schranz nåede til banens port nummer 21, gik der angiveligt en mørkklædt herre ud foran Schranz, der måtte afbryde sit løb.

Derfor fik han lov til at forsøge sig igen og leverede et perfekt gennemløb og kom i mål hurtigere end Killy, der inden slalomløbet allerede havde vundet guld i storslalom og styrtløb.

Efter pressekonferencen, hvor Schranz blev hyldet som vinder, blev han imidlertid diskvalificeret. Dommerne hævdede, at han i den tykke tåge havde misset en port i sit afbrudt, første løb. Østrigerne hævdede, at det skete, fordi der pludselig var en fransk politimand på pisten. Franskmændene, at der altsammen var en løgn.

En appeljury afgjorde sagen. Schranz tabte med dommerstemmerne 3-1. To af stemmerne til fordel for Killy var franske.

Schranz blev senere udlukket fra legene i Sapporo i 1972. Årsagen var, at han var blevet fotograferet ved en fodboldkamp med en reklame for kaffe på en t-shirt, og IOC argumenterede for, at han var professionel og derfor ikke velkommen ved OL.

Med til den historie hører, at IOC-præsident Avery Brundage - en rig amerikansk forretningsmand - mente, at skisporten var ved at blive professionaliseret og at Schranz var et symbol på det, mens østrigeren kaldte Brundage en hykler, der ikke kunne unde atleter at tjene lidt penge.

3.Studehandel i juryen

Isdans er kunstskøjteløbernes enfant terrible. Nok er det yndefuldt, men historien er fuld af rygter om fup og svindel blandt de jurymedlemmer, der skal afgøre konkurrencerne.

De har rottet sig sammen og stemt i blokke, udvekslet tjenester i form af stemmer og mod reglerne kommunikeret med hinanden med håndtegn under diverse konkurrencer.

Sådan gik historierne i hvert fald.

I 1992 sagde en dommer sarkastisk - efter han var blevet droppet til OL - at afgørelsen af konkurrence ville falde juryen let, fordi »dommerne mailede deres karakterer ind i maj«.

Før OL i 1998 i Nagano havde den canadiske dommer Jean Senft en mistanke om, at andre jurymedlemmer ville afstemme deres karakterer.

Derfor optog hun en telefonsamtale med den ukrainske dommer Juri Balkov, mens han forklarede, hvordan han ville rangere parrene i den olympiske isdans. Det bånd blev afspillet ved en høring hos det internationale skøjteforbund.