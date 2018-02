Lyngby-formand beder om tid: Ny Premier League-klub på banen

Fodbold: Lyngby-formand beder spillerne om mere tid, da en ny Premier League-klub har meldt sig på banen i forsøget på at redde Superligaklubben fra konkurs. Det fortæller han til Ritzau. »Vi fik en henvendelse fredag aften fra en Premier League-klub, og det er vigtigt at understrege, at det ikke er Brighton«, siger Torben Jensen. Torben Jensen appellerer til spillerne om, at de skal give klubben mere tid til at forhandle i.

Spillerforeningen sendte fredag et påkrav til konkurstruede Lyngby Boldklub. Senest tirsdag skal superligaklubben udbetale løn for januar til spillerne, skrev Spillerforeningen i en pressemeddelelse. Hvis ikke lønnen udbetales, så kan spillerne fra og med onsdag ophæve deres kontrakter og forhandle med andre klubber, forklares det videre.

Vinter-OL: Når atleter fra hele verden ankommer til OL i Pyeongchang i disse dage, så er det ikke spændingerne mellem Nord- og Sydkorea, den russiske dopingskandale eller superstjerner som Lindsey Vonn, der bliver talt om. Det er derimod den bidende kulde, der i disse dage har valgt at finde vej til OL-værtsbyen, der er på atleternes læber, skriver nyhedsbureauet AFP. Temperaturen er nede omkring 20 minusgrader, og det kan nu få konsekvenser for fredagens åbningsceremoni, skriver nyhedsbureauet AFP. Flere nationer overvejer således at melde fra for at skåne deres aktive.

Cykling: Chris Froome (Sky) stiller i næste uge til start i etapeløbet Ruta del Sol i den spanske region Andalusien. Det oplyser den forsvarende Tour de France-vinders hold mandag ifølge flere internationale nyhedsbureauer. Udtagelsen af Froome til etapeløbet sker på trods af, at cykelstjernen er under undersøgelse efter at have afleveret en positiv dopingprøve under Vuelta a Espana sidste år. Præsidenten for Den Internationale Cykelunion (UCI), David Lappartient, udtalte i januar, at Sky burde suspendere deres stjerne, indtil man var nået til bunds i sagen.

Olympisk: Boksning kan have været på det olympiske program for sidste gang. Den Internationale Olympiske Komité (IOC) truer med at udelukke sportsgrenen fra OL i Tokyo i 2020 efter at have åbnet en undersøgelse om mulig matchfixing i sporten under OL i Rio i 2016. Det skriver nyhedsbureauet AFP. IOC's eksekutivkomité har også frosset alle kommende betalinger til Det Internationale Amatørbokseforbund (AIBA), hvis midlertidige præsident er udpeget som en central figur i en sag om økonomisk kriminalitet.

Foto: Frank Franklin Ii/AP Her kæmper USA's Shakur Stevenson med Brasiliens Robenilson de Jesus om sejren ved indledende runde i bantamvægt under OL i Rio 2016. Legenes bokseturnering undersøges i øjeblikket for matchfixing.

Eksekutivkomitéen er utilfreds med ledelsen i AIBA, amatørboksedommere og de antidoping-problemer i sporten, som sidste år blev beskrevet i en rapport. »IOC forbeholder sig retten til at se på, om boksning skal være en del af programmet ved ungdoms-OL i Buenos Aires i 2018 og ved sommer-OL i Tokyo i 2020«, meddeler IOC.