Dagens olympiske top 5: Vinterlegene har sejret - måske endda ad helvede til

De olympiske vinterlege har udviklet sig eksplosivt gennem årene. Især fra den spæde begyndelse i 1924 til 1964 og igen fra 1992 til i dag.

Det er det, dagens top 5 handler om. Nemlig om 5 olympiske begivenheder, der markerer landevindinger for vintersporten.

5. Vintersport bestod prøven

Foto: Anonymous/AP Den bare 11-årige Sonja Henie var en norske skøjteprinsesse, og fik æren af at deltage i historiens første vinter-OL i historien. Hun sluttede sig, men vandt til gengæld guld ved de tre efterfølgende lege. Herren på billedet er svenske Gilles Grafström, der også endte som tredobbelt OL-guldvinder.

Oprindeligt var de vinterolympiske lege i 1924 slet ikke et OL. For selv om Den Internationale Olympiske Komité (IOC) var for ideen om et idrætsfest for vintersporten, så var præsident og OL’s ophavsmand Pierre de Coubertin ikke ubetinget for den.

I stedet blev begivenhederne i Chamonix stablet på benene på fransk initiativ som en international vintersportsuge, og først i 1925 besluttede IOC at gøre vintersportsarrangementet til den tilbagevendende begivenhed hvert fjerde år. Senere blev Chamonix-legene dog anerkendt af IOC som det første vinter-OL.

Legene i Chamonix var da også en succes, der var værd at arbejde videre på. 258 atleter fra 16 nationer deltog (kun 11 af dem var kvinder) og de konkurrerede i 9 sportsgrene.

Norge, der sammen med Sverige oprindeligt havde været modstander af legene, fordi man frygtede, at de ville fjerne fokus fra de nordiske lege, som var blevet afholdt siden 1901, blev legenes bedste nation med 17 medaljer foran Finland med 11.

4. Ny start med politiske forbehold og stor offervilje

OL skulle rejse sig efter anden verdenskrig. Det lykkedes i 1948 i Sankt Moritz, hvor dette amerikanske bobhold blandt andet nappede guld.

Vinter-OL blev for alvor udfordret, da IOC forsøgte at løfte begivenheden efter 12 års pause på grund af anden verdenskrig. Sankt Mortiz blev valgt som værtsby. Dels fordi byen havde faciliteterne (de havde også legene i 1928) og dels fordi byen lå i Schweiz, der havde været et neutralt land under krigen. Dermed traf IOC en af de første stærkt politiske beslutninger. Alene for at undgå konflikter og ballade mellem nationer, der tre år tidligere havde ligget i krig.

På det sportslige plan tog vinterlegene et stort skridt med indlemmelsen af den alpine skisport. Godt nok havde både kvinder og mænd konkurreret i kombinerede løb allerede i Garmisch-Partenkirchen i 1936, men ved legene i Sankt Moritz blev de alpine konkurrencer udvidet til tre løb for mænd og tre for kvinder og fik dermed deres egentlig olympiske debut.

Også i deltagerantal tog vinter-OL et pænt spring. 669 atleter fra 28 nationer deltog, hvilket var rekord. Men den blev ikke opnået uden omkostninger. Anden verdenskrig havde sendt byen i ruiner og økonomien i knæ over det meste af Europa.

Resultatet var, at mange atleter dukkede op i Sankt Moritz med ingen eller meget begrænset udstyr. De måtte derfor låne af hinanden. Men offerviljen var i høj grad medvirkende til, at vinter-OL fik et nyt fundament at stå på efter at have ligget brak i 12 år.

3. Vokseværk og ny teknologi

Foto: Ip Ab2,nc. Key R3,po.,xgm/AP Tyske Ortrun Enderlein vandt kvindernes kælk ved OL i Innsbruck i 1964, der også blev det brede gennembrud for vinterlegene.

Tyske Ortrun Enderlein vandt kvindernes kælk ved OL i Innsbruck i 1964, der også blev det brede gennembrud for vinterlegene. Foto: Ip Ab2,nc. Key R3,po.,xgm/AP

Med legene i Innsbruck i 1964 tog vinter-OL et stort skridt mod den megaevent, som det er i dag. For første gang i historien blev konkurrencerne spredt over et større geografisk område. Samtidig var det Innsbruck-legene, der for alvor gav begivenheden en bredt folkeligt gennembrud.

Dels var der samlet set mere end en million tilskuere til legene, og dels blev vintersporten tv-transmitteret i større eller mindre grad til omkring en milliard mennesker verden over.

Og for at det ikke skal være løgn, så blev det første computere også taget i brug i Innsbruck.