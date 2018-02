Stjerne og co. har lært at tackle modgangen

For fire år siden var målet i Sotji en plads mellem de fem bedste nationer, men den drøm glippede for Rasmus Stjerne, og årene siden den olympiske debut har været noget af en rutsjebanetur for den danske skipper og hans curlinghold.

Fra VM-finalen det ene år og til nedrykning det næste år kulminerende med kvalifikationen til legene i Pyeongchang på yderste mandat i sidste øjeblik.

Det danske program Team Rasmus Stjerne 14. februar kl. 1.05 Danmark-Sverige 15. februar kl. 6.05 Danmark-Schweiz 16. februar kl. 1.05 Danmark-Italien Kl. 12.05 Danmark-USA 18. februar kl. 1.05 Danmark-Norge Kl. 12.05 Danmark-Korea 19. februar kl. 6.05 Danmark-Storbritannien 20. februar kl. 12.05 Danmark-Japan 21. februar kl. 6.05 Danmark-Canada Tiderne er danske tider Vis mere

For nogle atleter vil sådanne konstante op- og nedture formentlig give lidt vaklen i troen på egne evner, men som Rasmus Stjerne står med fødderne solidt plantet på sydkoreansk jord i den olympiske by, ligner han ikke en mand, der er i tvivl om, hvor stenen skal sættes.

Men at det sidste par år har været hårde at komme igennem, vil den danske skipper ikke lægge skjul på.

»Det har været en hård tid som hold, og det har været nogle hårde lærepenge, men vi mener selv, vi står ret stærkt. Vi kan håndtere den her modgang. OL er en ret intens turnering, hvor du kan få en god start og du kan få en dårlig start. Vi har lige prøvet begge spektre, og det mener vi, har forberedt os på en ret fed måde, så vi kan godt tackle det, hvis alt ikke lige flasker sig fra starten. Vi kan godt komme tilbage«, slår Rasmus Stjerne fast.

Og det er egenskaber, der sagtens kan blive brug for i den olympiske turnering. For konkurrencen blandt de 10 deltagende hold er ifølge den danske kaptajn større end nogensinde, og hvor alle konkurrenterne har kunnet forberede sig gennem det seneste år, kom Danmarks kvalifikation først i hus for et par måneder siden.

Vi er gode nok

Rasmus Stjerne mener i bund og grund, at det danske hold er godt nok til at blande sig blandt de bedste hold, men fordi det kan blive meget tæt, er risikoen for at ende i bunden også til stede.

»Det har været ret intensivt, fra vi kom hjem fra OL-kvalifikationen i Tjekkiet, til vi kom her. Men vi var forberedt på det og har hele tiden haft en plan for det. Vi kvalificerede os til OL, og så var der en plan for tiden efter det. Derfor står vi med en god fornemmelse, og vi har noget tro på, at vi kan finde vores bedste spil frem«, siger Rasmus Stjerne.

Som mange andre atleter i samme situation ville Rasmus Stjerne gerne sige, at han grundlæggende greb en olympisk turnering an som var det en kamp i Hvidovre. Men den går bare ikke, for OL er noget særligt, og curlingturneringen spilles også på en anden måde end eksempelvis VM.

Der er lidt længere pauser mellem kampene og nogle dage, hvor holdet slet ikke skal spille. Det kan gøre betingelserne for at komme ind i en rytme lidt svær, mens der på den anden side blive bedre tid til at restituere. Og restitution på alle plan bliver der brug for.

»Det bliver ni sindssygt hårde kampe. Det er ikke sådan, at vi på forhånd kan sige, at tre af dem er allerede i kassen, og så skal vi bare gå ud og vinde tre mere, så ser det sjovt ud. Vi skal have 30 timer, hvor vi er fuldstændig mentalt friske og kørende, så der er behov for at spænde af mellem kampene. Vi bruger vores sportspsykolog, der hjælper os til at stresse af, for ellers bliver du tyndslidt. En ting er det fysiske, men det mentale aspekt er også vigtigt«, siger Rasmus Stjerne.

Evnen til at rejse sig efter et nederlag om morgenen til en ny kamp om aftenen kan nemlig blive af vital betydning, og det hold, som evner der disciplin bedst, er godt stillet.

»Det er svært at gå ud og spille en god kamp og så måske tabe på sidste sten, hvor du to timer senere skal være på igen. Men vi har nogle rutiner og faste regler for, hvordan vi får lukket kampen og snakket det, der skal snakkes. Så er der noget tid, hvor vi lukker helt af, og når vi så mødes igen er alle helt klar, for så er det en ny kamp«, forklarer Rasmus Stjerne.