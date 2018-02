Klasse: Søvnløs nordmand var lysvågen i sporet

Foto: Kirsty Wigglesworth/AP Stina Nilsson løb fra de norske rivaler i klassisk sprint og tog tirsdag guldet hjem til Sverige.

Stina Nilsson løb fra de norske rivaler i klassisk sprint og tog tirsdag guldet hjem til Sverige. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP

I kvindernes ene semifinale var der dramatik, da dommerne måtte ty til målfoto, for at få placeringerne helt korrekt. Det er skospidsen, som skal først over målstregen og altså ikke skien, og det kom blandt andet amerikanske Jessica Diggins til gode, da hun lige akkurat havde skosnuden over målstregen før Natalia Nepryaeva, olympiske atleter fra Rusland.

Hos herrerne så Johannes Høsflot Klæbo skræmmende stærk ud lige fra starten i kvartfinalen. Med et overskud, som kun 21-årige kan have, drønede han op ad stigningen, som var skiene udstyret med motor, og da han om nr. 1 i både kvart- og semifinale passerede målstregen, var det hurtigt af med skiene og væk fra området uden at fortrække en mine.

»Var det noget særligt«, syntes han at ville kommunikere til konkurrenterne, der stod bøjede over skistavene for at få pusten. Blandt dem var sølvvinderen fra Italien, Federico Pellegrini, og Alexander Bolshunov, olympiske atleter fra Rusland, der fik bronze.

Hævn for dårlig smøring

Hos kvinderne især var svenske Stina Nilsson og den forsvarende norske guldvinder Maiken Caspersen Falla, som de andre skulle holde øje med. Og det blev også netop de to, der kom til at kæmpe om guldet med svenskeren som uantastet vinder, Falla på andenpladsen og Julia Belokurova, ligeledes olympiske atleter fra Rusland på bronzepladsen.

To timer var der gået fra første kvartfinale til den olympiske mester var fundet hos både kvinder og mænd i et stramt afviklet og hæsblæsende show.

De norske mænd har nu allerede vundet dobbelt så mange guldmedaljer som de kunne rejse hjem med fra Sotji for fire år siden, da smøringen af skiene fik skylden for miseren. Og for de svenske kvinder er historien nøjagtig den samme –i hvert fald når det gælder antallet af guldmedaljer vundet indtil videre i Pyeongchang sammenlignet med Sotji.