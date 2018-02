Norsk kraftkarl tromler ned ad bjerget til historisk guldtriumf

Thomas Dressen vinder helt sikkert, lød det sejrssikkert fra klyngen af tyske journalister og fotografer for foden af styrtløbspisten i minutterne inden de alpine fartdjævle endelig fik sne under skiene og kunne få afgjort det mellemværende, der skulle have skudt de alpine konkurrencer ved vinter-OL i gang allerede i søndags.

Tyske Dressen havde kørt sig ind i favoritfeltet med sin nylige førsteplads i det traditionsrige styrtløb i Kitzbühel, men andre var knap så sikre på den 24-årige tysker.

Axel Lund Svindal Født 26. december 1982 i Lørenskog Udvalgte titler: OL-guld i styrtløb i 2018. OL-guld i Super-G, OL-sølv i styrtløb og OL-bronze i storslalom. Alle medaljer vundet i Vancouver 2010. 2 verdensmesterskaber i styrtløb, 2 verdensmesterskaber i den kombinerede konkurrence og 1 verdensmesterskab i storslalom. I alt 34 World Cup-sejre. Vinder af den samlede World Cup i 2007 og 2009.

Den schweiziske delegation hældte mere til verdensmesteren Beat Feuz, men da feltet på 57 deltagere inklusive danske Christoffer Faarup for de flestes vedkommende havde taget hele turen ned ad den næsten fire kilometer lange piste akkompagneret af høj blå himmel og strålende solskin, var det ingen andre end den norske veteran Aksel Lund Svindal, der kunne strække armene i vejret og måske udbryde et »jeg er verdens beste«.

35-årige Svindal, der debuterede i World Cuppen for over 17 år siden, er bare en evergreen i alpin skisport, og indsatsen på pisten i Jeongseon var frygtindgydende god fra han med stavene satte af i startporten over de første indledende skøjtetag til det aerodynamiske løb hele vejen ned til målet.

Ikke en eneste fejl begik den norske gut, der med start nummer 7 kilede sig ind foran Beat Feuz med 0,18 sekunder.

To startnumre senere måtte Axel Lund Svindal for eneste gang gennem resten af konkurrencen for alvor holde vejret. Det var da landsmanden Kjetil Jandsrud toptunet susede ned ad pisten og ved de første mellemtider lå foran landsmanden.

32-årige Jansrud, der vandt guld i Super-G for fire år siden i Sotji, så ud til at kunne vippe Svindal af pinden, men på det nederste stykke begik nordmanden en minimal fejl, og det kostede lige præcis nok til, at han i mål var 0,12 sekunder efter den førende og dermed endte på sølvpladsen.

Men stadigvæk. Dobbelt norsk triumf i den alpine sports kongedisciplin. Den havde de færreste set komme, selv om nordmændene blev regnet for medbejlere til medaljerne.

Svindal blev med sejren samtidig den ældste alpine guldvinder nogensinde.

Beat Feuz fik bronze, mens den hypede Thomas Dressen endte på 5. pladsen.

For Christoffer Faarups vedkommende endte styrtløbet en del fra hans håb om en plads i top 20. Den 25-årige dansker blev nr. 36, hvilket lige nøjagtigt var en placering bedre end 37. pladsen fra Sotji 2014.

Faarups favorit til løbet var Feuz, men han havde håbet på sejr til Svindal.

»Ham er jeg stor fan af«, sagde den danske styrtløber i optakten til konkurrencen.

Og dem, fans altså, har den 189 centimeter høje kraftkarl nok vundet en hel del flere af efter præstationen i Pyeongchang.

»Det føles bare så godt, jeg er ekstremt glad. Jeg har vundet World Cuppen og ved, hvordan det føles. Men det her er bare noget helt andet. Jeg blev bare ved med at kigge op ad bjerget, for at være sikker på, at det var rigtigt, og at der ikke kom en, som var hurtigere«, lød det fra den norske guldvinder.

Umiddelbart var rekorden som den ældste guldvinder i en alpin skidisciplin ikke noget, Svindal skænkede mange tanker.

»Lige nu er det alle følelserne, der er det største. Når du krydser målstregen og er foran alle andre, så er det større end hvilken som helst rekord«, siger den norske guldvinder.

Beat Feuz kunne berette, at pisten havde ændret sig en del i løbet af de seneste fire dagen siden træningen, men han ville ikke tage noget fra den norske dobbeltsejr.

»Der findes værre ting i livet end at tabe til de to nordmænd. Dem sætter jeg meget højt«, siger Beat Feuz.