Federer snupper som 36-årig verdensetter endnu en rekord

Velkommen til fredagens udgave af sportsdøgnet. Her er de vigtigste historier fra sportens verden udvalgt af Politikens sportsredaktion.

Tennis: En sejr i kvartfinalen i ATP-turneringen i Rotteram sikrer Roger Federer endnu en rekord i en karriere, der i forvejen bugner med præstationer, som ingen anden har været i nærheden af. Federer slog hollænderen Robin Haase 4-6, 6-1, 6-1 og dermed er schweizeren på mandag tilbage som nummer 1 på verdensranglisten efter fem års fravær. I mellemtiden er Federer blev 36 år og dermed bliver han den ældste verdensetter nogen sinde. Den rekord tager han fra amerikaneren Andre Agassi, der i 2003 sidst toppede ranglisten i en alder af 33 år. Tilbage på førstepladsen øger Federer også rekorden for flest uger i den position, når han for 303. gang står øverst.

Fodbold: Endnu dansker skifter til den polske liga, der nu tæller seks danskere. Mikkel Kirkeskov skifter efter to sæsoner fra norske Aalesund, der sidste sæson rykkede ud af den norske Eliteserien, til Piast Gliwice, der er bundhold i den bedste polske række. Den 26-årige forsvarsspiller opnåede 102 kampe i Superligaen fordelt på AGF og OB.

Badminton: Både de danske badmintonkvinder og -mænd er overlegent videre til semifinalerne ved EM i badminton i Kasan efter to 3-0 sejre mod henholdsvis England og Finland.

Det startede ellers skidt for Mia Blichfeldt, der tabte første sæt mod Chloe Birch 18-21, for derefter at tage 2. og 3. sæt 21-19 og 21-17. I doublen gjorde Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen kort proces og vandt 21-13 i begge sæt, før Line Højmarks modstander Grace King måtte trække sig med en knæskade ved stillingen 5-2.

De danske mænd er godt på vej mod deres syvende guldmedalje i træk i turneringen, efter først Anders Antonsen vandt i tre sæt, før Emil Holst og Jan Ø. Jørgensen færdiggjorde den overbevisende sejr. I semifinalen skal kvinderne møde Rusland, mens mændene skal møde vinderen af Tyskland og Tjekkiet.

Fodbold: Dansk Boldspil-Union har offentliggjort de nominerede til priserne som Årets Superliga-spiller og Årets Træner 2017. I spillerkategorien er der tale om Brøndbys Christian Nørgaard, FC Midtjyllands Jakob Poulsen samt Mathias Jensen og Emiliano Marcondes fra FC Nordsjælland, selvom sidstnævnte nu spiller i engelske Brentford.

Ude på sidelinjen har Ståle Solbakken, Alexander Zorniger, Kasper Hjulmand og Nils Nielsen alle udmærket sig så positivt, at DBU har nomineret dem som Årets Træner. Prisen uddeles til DBU's repræsentantskabsmøde 3. marts i Herning.

Golf: Både Jeff Winther og Thomas Bjørn er videre til weekendens finale i NBO Oman Open, hvor hverken Lasse Jensen, Lucas Bjerregaard eller Søren Kjeldsen klarede cuttet. Især Lasse Jensen må ærgre sig, da han på sine tre sidste huller gik fra at ligge på tre under par til samlet at bruge 73 slag og dermed ende på et over par. Jeff Winther er bedste dansker på en delt 25.-plads med 3 slag under par. Franske Matthieu Pavon fører og er 11 slag under par.

Foto: Philippe Lopez/Ritzau Scanpix Jubel. I Omans bagende solskin var Magnus Cortsen dagens hurtigste mand. Foto: AFP/Philippe LOPEZ

Cykling: Astana-rytteren Magnus Cort Nielsen sprintede sig som den første over stregen på den fjerde etape af dette års Tour of Oman. Cort Nielsen slog blandt andr BMC-stjernen Greg van Avermaet, der beholder førertrøjen, i spurten. Dermed fortsætter bornholmeren sin flotte sæsonstart, efter han i sidste uge blev samlet nummer to i Dubai Tour.

Præstationen bliver ikke mindre imponerende af, at den 25-årige dansker brækkede kravebenet i december og derfor ikke havde mulighed for at forberede sig optimalt til sæsonstart. Sejren i dag er både Corts første i år, og dermed også den første for Astana, som han skiftede til ved årsskiftet.

Fodbold: I januars transfervindue blev der handlet spillere for 7,5 milliarder kroner. Det viser tal fra FIFA. I alt 3371 spillere skiftede klub, hvilket betyder at hver handel i snit kostede 2,25 millioner kroner.

Flest penge brugte de engelske klubber, der spenderede 2,9 milliarder, skarpt efterfulgt af spanierne med 2,2 milliarder kroner. Sammenlagt blev der brugt 70 procent flere penge i 2018's januar-vindue, end hvad der var tilfældet sidste år. De to dyrest solgte spillere var brasilianske Philippe Coutinho, som skiftede fra Liverpool til FC Barcelona for over en milliard kroner, og Virgil van Dijk, der kom til Liverpool fra Southampton for omkring 630 millioner kroner.