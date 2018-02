Ud i det blå: Verdens bedste elsker følelsen af at flyve Kamil Stoch har mistet den første af de titler, han vandt for fire år siden i Sotji. På den store bakke kan det blive til nyt opgør med formstærk tysker.

Hvem ville ikke gerne bare én gang mærke følelsen af at have luft under vingerne. At flyve ud i det blå og høre vindens milde susen side om side med fuglene.

Den følelse kender Kamil Stoch godt, og det er en af grundene til, at han dyrker skihop.

»Jeg kan ikke finde ord til at beskrive følelsen af at flyve. Det er helt enestående og fantastisk og en af grundene til, at ikke kun jeg, men langt de fleste er i sporten«, siger Kamil Stoch.

Dertil kan så tilføjes, at polakken er en af verdens bedste til sin metier – ikke kun aktuelt, men gennem tiderne, og han er i dag en af topfavoritterne til det olympiske guld på den store bakke i Pyeongchang.

Da Stoch for fire år siden vandt guld på begge bakker i Sotji, skrev han sig ind i historien som den kun tredje skihopper efter Matti Nykkänen (1988) og Simon Ammann (2002 og 2010), der præsterede det mesterstykke.

Og den nu 30-årige polak har siden da lagt yderligere til sine meritter – senest da han omkring nytår gjorde rent bord i den traditionsrige Firebakketurnering. De fire sejre sendte ham op på siden af Sven Hannawald som de eneste to i den kategori.

At Kamil Stoch ikke er fuldkommen usårlig, når han sætter af fra kanten af bakken og sætter ud på sit svæv, beviste Andreas Wellinger på den lille bakke, hvor tyskeren vandt guld forleden. Hans polske rival endte lidt uvant og skuffende for ham på 4.-pladsen.

Derfor bliver kampen mod den 22-årige Wellinger på den store bakke måske karrierens hidtil største udfordring for Kamil Stoch.

Født med ski på

Polakken har en del mere erfaring at trække på, og han kan prale af næsten at være født med skiene på. Den lille Stoch begyndte nemlig allerede som 3-årig at stå på ski, og et år senere prøvede han skihop for første gang.

Langsomt viste talentet sig, og i 2006 blev Kamil Stoch som 19-årig udtaget til de olympiske lege i Torinio. Han var også med fire år senere i Vancouver, men i olympisk sammenhæng rakte han først ud efter stjernerne, da han vandt de to guldmedaljer i Sotji.

Kamil Stoch har siden ankomsten til Pyeongchang forsøgt at nedtone forventningerne til sig selv for måske at tage presset af. For ingen kan være i tvivl om, at presset på omgivelserne på polakken for at blive den første skihopper til at forsvare sine titler har været kæmpestort.

Små forventninger

Så da han blev spurgt om forventningerne til OL, sagde han:

»Mine forventninger er meget små. Jeg håber bare, at vi får gode betingelser alle sammen og god støtte fra publikum. Det er positivt at være med ved de olympiske lege, efter at jeg har arbejdet hårdt. Jeg vil selvfølgelig gerne have en medalje, men jeg forsøger ikke at tænke på det. Der er en masse ting inde i mit hoved lige nu, men de vigtigste handler om skihop, og hvad jeg skal gøre de kommende dage«, lød det således fra Stoch.

Med sejren på den normale bakke lugter Andreas Wellinger – der blev nr. 2 i Firebakketurneringen – naturligvis blod, og da det polske hold generelt gjorde en sløj indsats i den første konkurrence, er vejen banet for et tronskifte.

Stoch har dog gjort det udmærket i træningen, og måske skal han bare finde tilbage til den der følelse, han så godt kan lide. Følelsen af luft under vingerne.