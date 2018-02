OL-døgnet: Marit Bjørgen tager sin 13. OL-medalje

Langrend: Med Marit Bjørgen som ankerkvinde vandt det norske hold guld på 4x5 kilometer, og den 37-årige skrev samtidig et stort stykke olympisk historie. Det var 13. medalje i OL-sammenhæng til Bjørgen, og hun kom dermed op på siden af landsmanden Ole Einar Bjørndalen som den mest medaljevindende i den vinterolympiske historie. Skiskytten har dog med 8 en enkelt guldmedalje mere end Bjørgen. Stafetten blev et heftigt opgør med ærkefjenden Sverige, hvor de to nationer skiftedes til at føre. Det var helt lige da de skiftede til sidsteturen, hvor Bjørgen skulle op mod guldvinderen fra sprinten, Stina Nilsson. De to fulgtes ad til opløbsstrækningen, hvor Bjørgen lige fik det lille hul, som skabte guldtriumfen. Olympiske atleter fra Rusland kom ind på bronzepladsen.

Curling: De danske kvinder tabte også dagens anden kamp, da Kina efter en ellers glimrende indsats af skipper Madeleine Dupont og mandskab vandt 10-7. Danmark førte efter 8. ende 7-6 og lå til sejren, men det hele smuldrede i en katastrofal 9. ende. Her var den danske skarphed pludselig væk, og kineserne scorede fire point. Det var en kamp, som Danmark havde kontrol med langt hed ad vejen og burde have vundet, men i de afgørende situationer manglede overblikket. Dermed er Danmark stadig blot noteret for en sejr i fem kampe og er placeret næstsidst.

Hurtigløb på skøjter, shorttrack: Choi Minjeong fra Sydkorea stod for presset fra et stort hjemmebanepublikum herunder præsident Moon Jae-in og vandt guld på 1.500 meter. Den blot 19-årige koreaner vandt dermed OL-værternes 3. guldmedalje i alt. Li Jinyu fra Kina fik sølv, mens bronzen gik til canadiske Kim Coutin. »Det har jeg drømt om i fire år, og jeg kan slet ikke sætte ord på mine følelser. Jeg er fuldstændig færdig fysisk, men indeni er jeg glad«, sagde Choi Minjeong.

Skiskydning: Efter to sølvmedaljer trådte Anastasiya Kuzmina et trin op på podiet, da hun vandt guld i 12,5 km massestart. Slovakken fik dermed brudt Laura Dahlmeiers dominans ved legene i Pyeongchang, og tyskeren fik slet ikke medalje. Kuzmina missede blot et enkelt af sine skud, og det samme gjorde sølvinderen Darya Domracheva fra Hviderusland. Norske Tiril Eckhoff vandt bronze efter at have misset to skud. Laura Dahlmeier, der havde vundet to guld og en bronze før massestarten, sluttede på 16. pladsen.

Kunstskøjteløb: Yuzuru Hanyu blev den første til at genvinde det olympiske guld i kunstskøjteløb siden amerikaneren Dick Button i 1952. Med et perfekt friløb slog han sin japanske landsmand Shoma Uno, der fik sølv, og spanske Javier Fernandez, som tog tredjepladsen. »Jeg er overvældet«, lød det fra den 23-årige japaner. Yuzuru endte samlet på 317,85 point, mens sølvvinder Uno nåede op på 306,90 og altså ikke kunne true den olympiske mester for alvor.

Curling: De danske kvinder kom ned på jorden igen efter den imponerende sejr over Canada. Storbritannien slog nemlig Madeleine Dupont og co. 7-6 efter en ellers meget jævnbyrdig kamp. Da halvdelen af de 10 ender var spillet, stod det 3-3, men i 6. ende fik briterne en lille åbning, da de scorede to point. Danmark kom lidt tilbage og reducerede til 5-4, men igen vandt Storbritannien en ende 2-0, så det var lidt et skridt frem og to tilbage. I de sidste to ender skulle danskerne satse, og det lykkedes da også at reducere til slutresultatet 7-6. Det var Danmarks tredje nederlag ud af fire mulige. Lørdag middag dansk tid gælder det Kina i dagens anden kamp.