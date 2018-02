Barcelona finder tilbage til vindersporet

Fodbold: FC Barcelona kom tilbage på vindersporet i den bedste spanske række, da Eibar ude blev besejret 2-0 lørdag. Sejren kom efter to uafgjorte kampe i Primera Division for topholdet, der fører ligaen med 62 point. Atlético Madrid følger efter med 52 point for en kamp færre.

Fodbold: Premier League-holdet Swansea, der kæmper hårdt i den nederste del af tabellen, kommer også til at kæmpe hårdt for succes i FA Cuppen. Det sørger i hvert fald Sheffield Wednesday for, da det lørdag lykkedes Championship-holdet at spille 0-0 mod Swansea. Dermed skal parterne ud i omkamp for at komme videre fra femte runde.

Sejren kunne godt være blevet større, men for Barcelona var det primært endnu en dag på kontoret, inden holdet tirsdag i den kommende uge skal ud i et Champions League-brag mod Chelsea. Barselonas mål blev scoret af Luis Suárez og Jordi Alba.

Fodbold: Ifølge det spanske medie Diario AS ønsker La Liga-topklubben Barcelona at sende portugisiske André Gomes videre i systemet til sommer, da det ventede gennembrud har ladet vente på sig hos midtbanespilleren. Barcelona hentede i sommeren 2016 Gomes i Valencia for et større millionbeløb. Den 24-årige europamester har spillet 27 kampe for Portugal.

Fodbold: Bayern Münchens sejrstog mod det tyske mesterskab fortsætter stadig ud af skinnerne på fuldt blus. Lørdag så holdet ellers ud til at smide point i Bundesligaen for første gang siden november, men i tillægstiden af udekampen mod Wolfsburg sikrede Robert Lewandowski Bayern München en sejr på 2-1. Det er storklubbens tiende ligasejr i træk. Werder Bremen med Thomas Delaney på midtbanen led det tiende liganederlag i sæsonen, da udekampen mod Freiburg blev tabt 0-1.

Robert Lewandowski var igen manden, der reddede Bayern München. Foto: Peter Steffen/AP

Håndbold: Bundholdet Ajax København vandt lørdag for første gang i sæsonen i kvindernes bedste række. Hjemme mod TTH Holstebro sejrede københavnerne med 27-26 og nåede op på tre point, hvilket stadig kun rækker til sidstepladsen i ligaen efter 18 runder. Aarhus United vandt hjemme med 24-20 over Ringkøbing Håndbold. Aarhus ligger tredjesidst med 12 point.

Atletik: 24-årige Mathilde U. Kramer satte lørdag dansk indendørsrekord på 60 meter hæk. Tiden 8,38 sekunder var 0,04 sekunder hurtigere end Lene Demsitz' 32 år gamle rekord. Rekorden blev sat i lørdagens indledende heat, men hendes finaletid på 8,40 sekunder ville også have slået den nu tidligere rekord. Det oplyser Dansk Atletik Forbund.

FAKTA DIREKTE SPORT I TV DR1 12.00 OL: Curling, Kina-Danmark (k) 01.00 OL: Curling, Norge-Danmark (m) DR3 10.55 OL: Shorttrack, 1.500 (k), 1.000 (m) 12.05 OL: Skiskydning, 12,5 km (k) 13.10 OL: Shorttrack, 1.500 (k), 1.000 m (m) 13.25 OL: Skihop, lang bakke (m) TV 2 16.05 Håndbold: KIF Kolding K.-GOG (m) TV 2 Sport 10.00 Badminton: EM for hold 15.00 Tennis: Qatar Total Open (k) 17.00 Badminton: EM for hold 18.00 Tennis: Qatar Total Open (k) 01.45 Basketball: All-Star, Saturday Night TV3+ 16.15 Fodbold: Eibar-Barcelona TV3 Sport 13.30 Fodbold: Shef. W.-Swansea 16.00 Fodbold: Silkeborg-Lyngby 20.00 Boksning: World Boxing Super S. 01.05 Ishockey: Pittsburgh-Toronto TV3 Max 15.00 Fodbold: Udinese-Roma 17.30 Håndbold: Paris SG–Flensburg-H m) 19.30 Håndbold: Barcelona-W. Plock (m) 6'eren 16.00 Fodbold: W Bromwich-Southampt. 18.30 Fodbold: Huddersfield-Manchest. U Kanal 5 05.15 OL: Freestyle, slopestyle (k) 06.30 OL: Curling, Canada-Sverige (m) 10.30 OL: Langrend, stafet 4x5 km (k) 13.10 OL: Ishockey, Rusland-USA (m) 01.55 OL: Freestyle, slopestyle (m) 02.15 OL: Alpint storslalom (m) Canal9 13.00 Fodbold: Las Palmas-Sevilla 16.00 Fodbold: Brighton-Coventry 18.00 Fodbold: Chievo-Cagliari 20.45 Fodbold: Genoa-Inter Eurosport 08.30 OL: Ishockey, Schweiz-Sydkorea 10.30 OL: Langrend, stafet (k) 01.40 OL: Alpint, storslalom (m), 1. løb 03.00 OL: Alpint, storslalom (m), 2. løb 03.15 OL: Freestyle, slopestyle (m) Eurosport 2 08.30 OL: Ishockey (k) 13.00 OL: Ishockey (m) 15.30 Cykling: Vuelta a Andalucia 17.00 Cykling: Volta ao Algarve 18.30 Fodbold: Alavés-Dep. La Coruña 20.45 Fodbold: Málaga-Valencia 04.00 OL: Ishockey (m) Vis mere

Fodbold: Højt at flyve - dybt at falde. Det kan siges om OB, efter at fynboerne fredag aften tabte 1-2 til FC Nordsjælland i Superligaen. Sidste weekend indledte OB forårssæsonen i ligaen ved at vinde 6-1 over FC Helsingør i holdets vanlige 4-4-2 formation. På trods af storsejren valgte OB-træner Kent Nielsen at skifte system mod FCN med et nederlag til følge. Alligevel forsvarer Kent Nielsen sin taktiske beslutning.