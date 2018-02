Målfoto sender guldet om halsen på Martin Fourcade

Projektørerne var tændt over stadion i Alpensia Biathlon Centre. I startområdet til 15 km skiskydning med samlet start stod 30 mænd klar – heriblandt de seneste syv verdensmestre og alle tre medaljevindere fra legene i Sotji for fire år siden. Det var showtime.

Men hvor tit er publikum ikke gåede skuffede hjem, fordi forventningens glæde overstrålede det, en stjernebesætning kunne præstere i de flotteste kulisser. Lad det bare være sagt med det samme. Det blev ikke sådan en aften på den flotteste scene af alle – den olympiske.

De 15 kilometer udviklede sig til et episk drama, der vil få en plads i OL-historien, fordi et målfoto skulle afgøre vinderen.

Spændingen bygges op

Som i mange klassiske dramaer startede det nogenlunde tilforladeligt. De 30 mand fulgtes ad til den første liggende skydning, og her missede storfavoritten Martin Fourcade ligesom guldvinderen fra Sotji, Emil Hegle Svendsen fra Norge, en enkelt gang.

Frem mod den anden skydning, der ligeledes skulle foregå liggende, var favoritterne efter deres strafomgang dog kommet op igen, og det betød, at spændingen langsomt kunne bygges op.

Ved den 3. skydning begyndte det at tynde ud i frontgruppen. En trio bestående af de to tyskere Simon Schempp og Erik Lesser samt Martin Fourcade havde skilt sig ud, da de både stod fremragende på ski, men nok så vigtigt var træfsikre med geværet.

Med tre kilometer igen begyndte dramaet at intensiveres. Den sidste stående skydning sendte Erik Lesser ud af guldkampen, da han missede to skud, mens rivalerne nøjedes n med en forbier.

Nu var guldet udelukkende et anliggende mellem sidste års verdensmester Schempp og den tredobbelte olympiske guldvinder Fourcade.

Side om side stred de sig ind mod stregen, og nu var dramaet klar til at kulminere med klimaks, hvilket blev nået, da duellanterne kastede sig i mål.

Fourcade en halv sko bedre

For det blotte øje var det umuligt at se, hvem der havde vundet, og et målfoto måtte afgøre, at Martin Fourcade var en halv sko foran Simon Schempp, og derfor vandt franskmanden guld.

Fourcade selv var overbevist om, at han havde tabt, for han hamrede skistaven i sneen af bare ærgrelse, men han kom hurtigt på andre tanker, da målfotoet viste noget andet. Der af også lidt dejavu over hele oplevelsen for franskmanden.

»For fire år siden i Sotji kæmpede jeg om guldet med Hegle Svendsen, og jeg tabte med mindre end tre centimeter. Det tænkte jeg på hele vejen rundt i svinget ind mod opløbet, og jeg troede, det samme ville ske igen. Da jeg så målstregen havde jeg bare en fornemmelse dybt ind i mig, at jeg havde tabt«, siger Fourcade.

Bagved havde Emil Hegle Svendsen kæmpet sig op, og han slog i en næsten lige så tæt spurt Erik Lesser i kampen om bronzemedaljen.

Det var karrierens 4. olympiske guldmedalje til Martin Fourcade og den anden ved disse lege.

Dermed er den 29-årige skiskytte Frankrig mest succesrige olympiske atlet i historien. Indtil massestarten i Pyeongchang havde den alpine legende Jean Claude Killy ligeledes tre guldmedaljer – alle vundet for præcis 50 år siden ved OL i Grenoble.