OL-debutant: Stjernerne er jo også bare mennesker

I baggrunden er sejrspodiet ved at blive gjort klart, og om et øjeblik skal den østrigske supermand Marcel Hirscher for anden gang ved OL betræde skamlens øverste trin. Publikum hujer, mens de to sidste deltagere fra Nordkorea kommer trillende over målstregen. I minutterne forinden er deltagerne i storslalom en efter en netop kommet susende ned ad pisten og blandt dem er danskeren Casper Dyrbye, der med skiene i den ene hånd og stadig iført hjelm samt briller suger alle indtrykkene til sig i målområdet i det alpine center Yongpyong.