Dagens olympiske top 5: Selv de største navne mangler guldet i samlingen

For atleter i mange sportsgrene er det en drøm at deltage i de olympiske lege, og for dem alle sammen er det højeste mål i karrieren at vinde en medalje.

Det er selvfølgelig ikke alle, der kan få det ønske opfyldt, men for dem, der ikke vinder metal ved OL kan det måske være en trøst, at nogle af idrættens allerstørste stjerner heller ikke når alle deres mål.

Dagens top 5 handler om de største navne, der aldrig vandt en olympisk guldmedalje.

5. Eric Flaim, USA, speedskating

I fire år fra februar 1988 til marts 1992 var Eric Flaim rangeret som verdens bedste allround-atlet i speedskating. Han startede sin karriere efter som stor dreng at have set landsmanden Eric Heiden vinde fem guldmedaljer i Lake Placid 1980., men trods sin status nåede Flaim aldrig de samme højder i olympisk sammenhæng.

I 1988 blev Eric Flaim blandt andet verdensmester på 1.000 meter og allround-verdensmester. Ved OL i Calgary satte han verdensrekord på 1.500 meter, men amerikanerens tid blev senere i konkurrencen overgået af østtyskeren André Hoffmann. Derfor blev det sølv, og de kommende år var Flaim plaget af skader og uheld. Blandt andet fik han madforgiftning under OL i Albertville i 1992 og kunne ikke præstere på højeste niveau.

I 1994 skiftede Eric Flaim til shorttrack, og i den disciplin vandt yderligere en olympisk sølvmedalje. Ved hans sidste lege i 1998 bar Eric Flaim USA's flag ved åbningshøjtideligheden, men nogen guldmedalje blev det aldrig til.

4. Lindsey Jacobellis, USA, snowboard

Med 5 verdensmesterskaber og 10 guldmedaljer ved X-Games i snowboard-disciplinen cross er Lindsey Jacobellis en af de mest vindende kvinder i sporten. Men den ultimative olympiske hæder er aldrig blevet amerikaneren

Foto: Lionel Cironneau/AP I 2006 kostede dette styrt Lindsey Jacobellis guldet ved legene i Torino. Siden har hun forgæves jagtet en medalje af ædleste karat.

til del, selv om hun har forsøgt sig fire gange - senest i Pyeongchang.

I sit første forsøg på at vinde OL-guld lykkedes det trods alt Lindsey Jacobellis at vinde sølv. Det var ved legene i 2006 i Torino, og i årene derefter blev hun ved med at dominere i disciplinen. Men når det kom til OL, gik der altid et eller andet galt.

I 2010 blev hun diskvalificeret for at køre gennem en forkert port, i 2014 førte hun sit semifinaleheat, men styrtede, og senest i Pyeongchang sluttede Jacobellis finalen på 4. pladsen - slået med sølle 0.03 sekunder efter at have ført det meste af vejen. Om Jacobellis gør et nyt forsøg om fire år, har hun ikke udtalt sig om.

3. Ivica Kostelic, Kroatien, alpint skiløb

Med 26 World Cup-sejre er Ivica Kostelic en af de store skikkelser i den alpine skisports historie. Kroaten var ekspert i slalom og den kombinerede konkurrence, og i 2011 vandt han den samlede World Cup.

Kroatens sejre faldt i en periode, der spændte over 12 år, og i 2003 blev han verdensmester i slalom i Schladming. Modsat sin lillesøster Janica, der vandt fire olympiske guldmedaljer, lykkedes det aldrig Ivica trods fire deltagelser fra 2002-2014 at knække koden til den hæder.