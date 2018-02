Andreas Christensen: Fra talent til nøglebrik på 18 minutter Uden en fuldt fokuseret defensiv får Chelsea det svært i aftenens Champions League-kamp mod FC Barcelona. Men Andreas Christensen magter opgaven, vurderer tidligere træner.

Når Andreas Christensen i aften trækker den kongeblå trøje med nummer 27 over hovedet til sin karrieres 16. Champions League-kamp, er den unge dansker mere end blot et talent, som grundet en skadesdecimeret trup bliver kastet i ilden mod FC Barcelonas toptunede angrebsmotorer, Lionel Messi og Luis Suárez.

Nej, den 21-årige sjællænder træder ind på Stamford Bridge som et af de sikreste navne på Antonio Contes holdkort.

I sin første sæson tilbage i London skulle Andreas Christensens rolle efter planen ellers stille og roligt skulle have været oplært i Chelseas bundsolide defensiv, som i mesterskabssæsonen 2016/17 lukkede under ét mål ind per kamp.

Det blev af flere sågar spået, at den rivende udvikling, det toårige lejeophold ved Rhinen hos Borussia Mönchengladbach havde igangsat, ville stagnere på grund af forventet mangel på spilletid. Folk kunne ikke have taget mere fejl.

At Andreas Christensen har vist sig kapabel til at begå sig på højeste niveau, overrasker ikke U21-landstræner Niels Frederiksen. Selv om han kun nåede at være træner for ’AC’ i to kampe, inden seniorlandsholdet kaprede ham, har han fulgt udviklingen tæt.

»Man har altid vidst, at Andreas er en fremragende spiller. Han er god med bolden, forudseende og stresser ikke under pres«, siger Niels Frederiksen.

Nået sidste skridt på stigen

Et fortærsket mundheld i sport om talenter, bænkevarmere og marginalspillere er, at de skal gribe chancen, når muligheden for spilletid opstår.

Efter 18 minutter i den første Premier League-kamp i denne sæson var det netop, hvad Andreas Christensen blev nødt til, da rutinerede Gary Cahill blev udvist efter en voldsom tackling. Debuten var ikke prangende, for Chelsea tabte 2-3 til underhundene Burnley, men siden da har han fået spilletid i 19 af 26 Premier League-kampe med startplads i 15 opgør. Efter flere af kampene er han blevet fremhævet som Chelseas bedste mand.

»Man har altid vidst, at Andreas er en fremragende spiller.« Niels Frederiksen, U21-landstræner

Selv om det generte gemyt ikke gør meget væsen af sig uden for banen, har ’AC’ i en småturbulent postmesterskabssæson spillet med en for en 21-årig uhørt stoisk ro, mens erfarne kræfter som anfører Cahill og David Luiz ikke har levet op til sidste sæsons tårnhøje niveau. Præstationer, der i januar gav danskeren en kontraktforlængelse til 2022. Ifølge Niels Frederiksen et vidensbyrd om, hvor hurtigt han har tilpasset sig spillestilen i Premier League.

»Han har taget skridtet op hurtigere, end man turde håbe på. Det er bemærkelsesværdigt, og han har vel næsten nået sidste trin på stigen«, siger han.

Efter en kort skadespause var Andreas Christensen forrige mandag tilbage i startopstillingen, da Chelsea kærkomment slog West Bromwich efter to blamerende nederlag mod Bournemouth og Watford, hvor Chelsea – uden ’AC’ – lukkede syv mål ind. Træner Conte roste også forsvarsspilleren efterfølgende:

»Han viser stor modenhed, ro og en fantastisk personlighed. Han har præsteret rigtig godt lige fra starten af sæsonen«.

Messis dårlige stime

Lige siden Andreas Christensen for 6 år siden skiftede Brøndbys træningsanlæg ud med Chelseas, har det ikke skortet på velsignelser af talentet. 3 år i træk har han vundet Spillerforeningens pris som årets talent, som 19-årig fik han landsholdsdebut og i sin første sæson i Mönchengladbach kårede klubbens fans ham som årets spiller.

I Tyskland fik han også i begge sæsoner lov til på egen krop at mærke det høje niveau i Champions League. Således er det kun en sæson siden, Andreas Christensen stod over for FC Barcelona sidst. Her endte de to opgør i gruppespillet henholdsvis 2-1 og 4-0 til catalonierne. Andreas Christensen har derfor revanche til gode.

Det bliver dog svært, for Barcelona er ubesejret i både La Liga og Champions League. Men Andreas Christensen vil gøre sit til at opretholde Messis statistik mod Chelsea. Dem har argentineren – 97 mål i Champions League – nemlig endnu aldrig scoret mod.