Landstræneren giver Pierre-Emile Højbjerg en kold VM-skulder Den 22-årige Southampton-spiller indgår ikke umiddelbart i Åge Hareides VM-planer.

Åge Hareide har naturligvis noteret sig, at Pierre-Emile Højbjerg nu får masser af spilletid i Southampton.

Men landstræneren siger, at han ikke for øjeblikket »kigger den vej«.

Åge Hareide, som netop har været i Tyskland for at se Jannik Vestergaard spille for Borussia Mönchengladbach og Yussuf Poulsen for RB Leipzig i Bundesligaen, koncentrerer sig om de spillere, han brugte i VM-truppen i succesåret 2017.

»Vi er meget, meget tilfredse med de spillere, vi satsede på fra starten i 2017. De spiller meget på deres klubhold og leverer flot, og de beviste, at det var de rigtige, vi troede på i kvalifikationskampene, som førte os til VM-slutrunden i Rusland«, siger Åge Hareide.

»Vi fandt en god stamme til VM-holdet, og vi har spillere, der arbejder fantastisk sammen og passer godt sammen på og uden for banen. Derfor kunne vi lave de resultater, vi gjorde«.

»Så længe de spiller godt og spiller meget, og så længe de er skadefri og friske, er der ingen grund til at ændre på meget«, siger Åge Hareide videre.

Selv føler Pierre-Emile Højbjerg, at han igen er landsholdsaktuel efter en stabil periode med masser af spilletid for Southampton i Premier League.

»Hvis landstræneren føler, at jeg kan hjælpe holdet, er jeg klar. Men som jeg har sagt: Jeg respekterer, hvad landstræneren gør, hvis han udtager en trup og sætter et hold uden mig. Det er hans valg. Men jeg vil sige, at de spillere, der skal med til VM i stedet for mig, skal være så dygtige, på så højt et niveau og så overbevisende i kvalitet. Hvis de er det, lægger jeg mig fladt ned og siger, at det er i orden«, siger han til Politiken.

Åge Hareide anerkender, at Pierre-Emile Højbjerg er kommet godt i gang igen, men ser ingen grund til at ændre i sin nuværende trup.

»Vi vil holde sammen på det, vi har bygget op. Der er ikke grund til at gøre andet. Det er ikke til at vide, hvad der sker i løbet af de næste måneder, og om vi bliver nødt til at ændre på noget. Jeg følger selvfølgelig med i, hvad alle gode danske spillere præsterer på deres klubhold. Og Pierre-Emile spiller jo på et højt niveau i Premier League, ingen tvivl om det«, siger landstræneren.