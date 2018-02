Messi sikrer Barcelona 1-1 efter fejl af Andreas Christensen

Det er »principielt helt forkert«, at Danmarks Radio kommer til at indkassere penge på live-transmissionen fra prins Henriks bisættelse tidligere i dag.

Det siger fotochefer fra nogle af landets største mediehuse, efter at det er gået op for dem, at de ville blive bonnet ved kasse 1, hvis de ville sende DR's livetransmission. Selv om prinsens bisættelse kan karakteriseres som en fælles, historisk begivenhed, tikkede taxametret: Danmarks Radio havde i samarbejde med TV 2 aftale med hoffet om at sikre live-dækningen og tog betaling.

Fotocheferne undrer sig ikke over, at hoffet vil sikre sig, at kun et medie står for transmissionen, så kameraer og kabler ikke præger begivenheden. Det, de finder forkert, er, at det koster penge, hvis andre mediehusene også vil sende live. Prisen for bisættelsen var 9000 kroner i minuttet for mindst tre minutters klip.

Fotochefen fra Berlingske understreger, at »det handler om et stort og vigtigt stykke Danmarkshistori e«.