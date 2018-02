OL-døgnet: Tyskland sender overraskende Sverige ud af ishockeyturneringen

Ishockey: Så er Norden færdig i mændenes turnering i Pyeonchang. Onsdagens kvartfinaler bød på farvel til Norge, Finland og Sverige, og især sidstnævntes nederlag i denne fase var uventet. Men Tyskland spillede en stor tredje periode, hvor de efter 3-3 ved tidens udløb presse opgøret ud i overtid. Her var tyskerne også skarpest, og det blev Patrick Reimer (Thomas Sabo Ice Tigers), der tog helterollen som matchvinder. Inden da måtte finnerne bøje sig for Canada, der vandt 1-0, mens Norge tidligere var blevet knækket 6-1 af Olympiske atleter fra Rusland. Sidste semifinalist er Tjekkiet, der besejrede USA 3-2 efter straffeslag.

Speedskating: Mobning er ikke kun noget, der foregår i skolegården. Det finder også sted i sportens verden på allerhøjeste plan. Det fik den koreanske speedskater Noh Seon-yeong at føle på egen krop efter holdløbet over 500 meter. Her sluttede den sydkoreanske trio på 7. pladsen og missede dermed semifinalen. Efter løbet fik Noh Seon-yeong uden omsvøb skylden for miseren af sine to holdkammerater. Den ene, Kim Bo-reum, sagde: »Vi skøjtede godt, men den sidste løber (Noh Seon-yeong, red.) kunne ikke følge med, og vi fik en skuffende tid«. Trioens tredje led, Park Ji-woo, tilføjede: »Jeg var chokeret, da vi kom over målstregen, for der opdagede jeg, at Noh ikke var med os«. I holdløbet er det den sidste deltagers tid, der tæller.

Foto: Petr David Josek/AP Noh Seon-yeong ligger her forrest, mens Kim Bo-reum og Park Ji Woo følger efter. Siden kunne Noh ikke følge med og blev mobbet af sine holdkammerater.

På tv var det tydeligt, at Noh brød ud i tårer efter løbet, mens hendes holdkammerater ignorerede hende. De hårde kommentarer og opførslen har nu foranlediget en underskriftindsamling mod mobning. »Det er uværdigt, at mennesker med sådan en personlighed skal repræsentere Korea ved de olympiske lege«, hedder det blandt andet i præmisserne for underskiftindsanlingen. Indtil videre har 350.000 skrevet under. Kim Bo-reum har siden undskyldt sine udtalelser, men skaden er allerede sket, for hun har blandt andet mistet sin sponsor, der ikke vil forny kontrakten.

Bobslæde: En enkelt mindre god tur gennem iskanalen kan være forskellen på guld og sølv. Det måtte den amerikanske pilot Elana Meyers Taylor og bremseren Lauren Gibbs sande, da kvindeduoens 2. gennemkørsel fra tirsdag skulle vise sig at blive udslagsgivende. Tyskerne Miriama Jamanka/Lisa Buckwitz kørte derimod fejlfrit fire gange gennem den 2.018 meter lange bane og blev en lidt overraskende OL-guldvinder-duo – med en margin på 0,07 sekunder.

Curling: De danske kvinder rundede af med yderligere to nederlag – til Schweiz og til de sydkoreanske værter mod hvem Madelaine Duport og co. gav op efter syv ender og tabte 3-9. Dermed endte legene med en sidsteplads efter otte nederlag og blot en dansk sejr – mod Canadas verdensmestre.

Langrend: Jessica Diggins og Kikkan Randall fra USA blev overraskende olympiske mestre i kvindernes holdsprint ved at slå storfavoritterne fra Sverige og Norge. På opløbsstrækningen satte 26-årige Jessica Diggins turboen på, og først faldt Maiken Caspersen Falla fra Norge tilbage, og i spurten kunne den svenske guldvinder fra den individuelle sprint, Stina Nilsson, heller ikke følge amerikaneren. Marit Bjørgen, der var den anden halvdel af det norske hold, blev med bronzemedaljen dog den mest vindende atlet i den vinterolympiske historie. Det var den norske veterans 14. medalje, og dermed overgik hun skiskytten og landsmanden Ole Einar Bjørndalens 13 medaljer.

Langrend: De norske mænd hentede guld i holdsprint over 8,4 kilometer. Martin Johnsrud Sundby og Johannes Høsflot Klæbo kom først over målstregen og sikrede Norge den 12. guldmedalje ved legene i Sydkorea. Det russiske hold, der stiller op under neutralt flag i Pyeongchang, tog sølv, mens Frankrig vandt bronze.

Ishockey: Norge fik ikke mange ben til isen i kvartfinalen mod Olympiske atleter fra Rusland. Favoritterne vandt 6-1 efter en ensidig kamp, der mere eller mindre blev afgjort med tre russiske mål i 1. periode. Skudstatistikken sagde 32-14 i russisk favør, og med yderligere tre mål i de to sidste perioder blev semifinalepladsen kørt sikkert hjem.

Curling: De danske herrer fik ikke mange ben til jorden mod de canadiske favoritter, og allerede efter 7 af de 10 ender gav Team Stjerne op. På det tidspunkt var stillingen 8-3 til Canada, og danskerne vurderede, at den føring ville være umulig at indhente. Dermed slutter det danske hold på 10. og sidstepladsen i turneringen efter to sejre i de 9 kampe. Sverige, Canada og USA er derimod klar til semifinalerne, mens Storbritannien og Schweiz skal spille om den sidste billet til medaljekampene.

Ishockey: Tjekkiet er klar til semifinalen i herrernes turnering efter et dramatisk opgør mod Canada. Der måtte straffeslag til, før tjekkerne havde vundet 3-2 efter at den ordinære kamp var endt 2-2. Stillingen var 1-1 efter 1. periode, 2-2 efter 2. periode, og da der ikke blev scoret i hverken 3. periode eller overtiden, skulle kvartfinalen afgøres på straffeslag. Petr Koukal var den eneste spiller, der formåede at score, og dermed vandt Tjekkiet.