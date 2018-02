Norsk guld sætter punktum for rekordernes OL

Selvfølgelig blev det Marit Bjørgen, der vandt OL's sidste guldmedalje - for bare at understrege, at legene i Pyeongchang har været rekordernes OL.

Marit Bjørgen 15 OL-medaljer OL G S B 2018 2 1 2 2014 3 0 0 2010 3 1 1 2006 0 1 0 2002 0 1 0

Den 37-årige nordmand vandt kvindernes 30 km langrend i klassisk stil, der leverede et dramatisk højdepunkt, da østrigeren Terase Stadlober - undskyld udtrykket - løb galt i byen og tog den forkerte rute på løjpen med cirka 8 km tilbage og dermed forsvandt ud af medaljekampen. Hun sluttede som nummer 9.

Marit Bjørgen vandt guld med et knusende forspring på 1 minut og 49 sekunder til finnen Krista Pärmäskoski, der var 9 sekunder foran svenskeren Stine Nilsson, hvis fjerde medalje i Pyeongchang således blev af bronze.

2 medaljer flere end Ole Einar Bjørndalen

Guldet var Marit Bjørgens 15. medalje fordelt på de seneste fem vinter-OL, hvilket gør hende til vinterlegenes mest vindende nogen sinde. En rekord, hun tog fra landsmanden Ole Einar Bjørndalen, der har vundet 13 medaljer.

Med guldet tangerede Bjørgen desuden rekorden for flest guldmedaljer ved vinter-OL, som hun med 8 nu deler med Bjørndalen og Bjørn Dæhlie.

Og så satte Bjørgen et gyldent punktum for Norges OL-deltagelse, der satte endnu en olympisk rekord ved 39 medaljer. Norges hidtil største medaljehøst har været 26 i 1994 og 2014.

At Bjørgens medalje blev af guld betød også, at Norge endte øverst i medaljestatistikken, hvor guld tæller tungest.

Mere guld til Tyskland end nogen sinde

Tyskland havde i forvejen tangeret OL-rekorden for flest guldmedaljer med 14. Det er en tangering af Canadas rekord på 14 guldmedaljer fra 2010, da Canada var værtsnation i Vancouver.

Canada vandt med 29 medaljer også flere end nogen sinde før. Rekorden på 26 var ligeledes fra 2010.

Med 102 medaljesæt på spil var der også mere at kæmpe om end nogen sinde før, men det endte med i alt 103 guldmedaljer, da Canada og Tyskland med samme tid delte guldet i mændenes tomandsbob.

Medaljer til 30 forskellige nationer

Medaljestatistikken indeholder endnu en rekord, da den tæller 30 forskellige nationer. Det er - også - flere end nogen sinde, da der aldrig har været flere end 27 nationer på den liste ved et vinter-OL.